Fatih'te Tramvay Çarpması: Yaya Yaralandı

Çemberlitaş-Beyazıt hattında tramvayın çarptığı yaya yaralandı; olay güvenlik kamerasına yansıdı, tramvay seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 16:39
Fatih'te Tramvay Çarpması: Yaya Yaralandı

Fatih'te tramvay çarpması: yaya yaralandı

Fatih'te bir tramvayın çarptığı yaya yaralandı. Olay, Çemberlitaş Tramvay Durağı'ndan Beyazıt yönüne giden tramvayda meydana geldi.

Kaza anı ve yaralanma

Tramvayın, aniden yola çıkan yayaya çarpması sonucu kişi kaldırıma savruldu ve yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Seferlerde aksama ve güvenlik kamerası görüntüleri

Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı.

Olayın çarpma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yaya tramvayın çarpmasıyla kaldırıma savrulduğu görüldü.

İLGİLİ HABERLER

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yavuz Bülent Bakiler Vefat Etti: Türk Edebiyatının Milli Sesi
2
TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor
3
Nepal'de 2 yaşındaki Aryatara Shakya yeni 'yaşayan tanrıça' seçildi
4
Nijerya'da PMC: Çocuklarda Ağır Sıtma Vakaları yüzde 43 Azalabilir
5
İzmir'de Akıma Kapılan 2 Kişinin Ölümü Davasında Savcı Mütalaasını Açıkladı
6
İstanbul'da Kuyu-4: Uluslararası Uyuşturucu İddiasıyla 42 Sanık Yargılanıyor
7
Şi'den Ulusal Gün Mesajı: Ortak Değerler ve Gerçek Çok Taraflılık Vurgusu

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar