Fatih'te tramvay çarpması: yaya yaralandı

Fatih'te bir tramvayın çarptığı yaya yaralandı. Olay, Çemberlitaş Tramvay Durağı'ndan Beyazıt yönüne giden tramvayda meydana geldi.

Kaza anı ve yaralanma

Tramvayın, aniden yola çıkan yayaya çarpması sonucu kişi kaldırıma savruldu ve yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Seferlerde aksama ve güvenlik kamerası görüntüleri

Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı.

Olayın çarpma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yaya tramvayın çarpmasıyla kaldırıma savrulduğu görüldü.