Fatma Aksal: Edirne'de su kesintileri, altyapı ve 650 milyon lira iddiası

Fatma Aksal: Edirne'de su kesintileri ve altyapı sorunları

Milletvekilinden sert eleştiri

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, kentte yaşanan su kesintileri ve altyapı sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Aksal, basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, "Eski Türkiye' diyoruz ya, Edirne'de eski Türkiye'deki görüntüleri görüyoruz. İnsanlar bidonlarla evine su taşıyor, tankerlerle apartmanlara su veriliyor. Gerçekten de bunlar Türkiye'ye yakışmayan görüntüler" dedi.

Belediyeye önlem almamakla suçladı

Aksal, görevi şehre su getirmek olan belediyenin, aylardır yapılan ikazlara rağmen yeterli önlemi almadığını iddia etti. Belediyenin ihmali nedeniyle vatandaşın mağdur olduğunu vurguladı.

Kayıp-kaçak oranı ve maliyet iddiası

Altyapıdaki kayıp-kaçak oranına dikkat çeken Aksal, Edirne'de suyla ilgili kayıp-kaçak oranının yüzde 52'nin üzerinde olduğunu söyledi. Aksal, "Şehre getirdiğiniz suyun yarıdan fazlası patlak borulardan sokaklara akıyorsa hem suya yazık hem emeğe hem de belediyeye. Dolayısıyla da vatandaşa çok ciddi bir maliyeti vardır." ifadelerini kullandı.

Aksal, altyapının Edirne'nin "kanayan yarası" olduğunu belirterek, daha önce belediyeye destek verdiklerini ancak yapılan altyapı çalışmalarının yeterli olmadığını savundu. Ayrıca, iddia edilen yolsuzlukla ilgili olarak yaklaşık 650 milyon lira tutarında bir meblağın söz konusu olduğunu öne sürdü ve bunun Edirnelilerin parası olduğunu kaydetti.

Geçmiş dönem tartışması ve sorumluluk vurgusu

Altyapı sorununun geçmiş dönemden kaynaklandığı yönündeki açıklamalara da değinen Aksal, geçmiş dönemde de CHP'li bir belediye olduğunu, belediye meclisinde yer alan isimlerden Filiz Gencan'ın da dönemin meclis üyesi olduğunu hatırlattı ve "Kendisi de altyapının bu durumundan sorumludur." dedi.

Aksal, su kesintisinin herkesin sorunu olduğunu, bu konuda çare bulmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti ve özellikle dar gelirli vatandaşların daha fazla mağdur olduğuna dikkat çekti.

Selimiye Camisi restorasyonu ve bilim kurulu

Selimiye Camisi restorasyonuna ilişkin soruya da yanıt veren Aksal, restorasyonun Selimiye'yi bir asır daha ileriye taşıyacağını söyledi. Çalışmalarda bilim kuruluyla hareket edildiğini, siyasetçinin değil bilim insanlarının görüşlerinin öncelikli olduğunu belirtti. Kubbe hattı konusunda bir fikir ayrılığı yaşandığını ve İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini aktararak, "Her iki taraf da kendi tezlerini savunacaktır. En doğrusu neyse o olsun." dedi.

Yüzyılın Konut Projesi'nin konumlandırılması

Aksal ayrıca, Yüzyılın Konut Projesi ile ilgili olarak konutların kent merkezinde Yeniimaret Mahallesi'nde, ilçelerde ise merkeze yakın bölgelerde yapılacağını belirtti.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanlığında açıklamalarda bulundu.