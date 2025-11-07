Fener İlkokulu’nda Duygu Dolu 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni

Zonguldak Merkez'de öğrencilerden anlamlı program

Zonguldak Merkez Fener İlkokulu’nda, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında öğrencilerin hazırladığı programla anma etkinliği gerçekleştirildi.

Programda konuşma yapan Okul Müdürü Recep Ceyhun Saka, günün anlam ve önemine değindi.

Saka konuşmasında: "Atatürk’ün ülkemiz ve geleceğimiz açısından ne kadar önemli bir insan olduğunu bizlere bıraktığı bu cennet vatanla bir kez daha anlıyoruz. Ona çok şey borçluyuz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe öğrenci ve veliler katıldı; programda duygu dolu anlar yaşandı ve anma etkinliği izleyenleri derinden etkiledi.

