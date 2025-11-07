Fener İlkokulu’nda Duygu Dolu 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni

Zonguldak Merkez Fener İlkokulu’nda öğrenciler ve velilerin katıldığı 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü programında duygusal anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 16:47
Fener İlkokulu’nda Duygu Dolu 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni

Fener İlkokulu’nda Duygu Dolu 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni

Zonguldak Merkez'de öğrencilerden anlamlı program

Zonguldak Merkez Fener İlkokulu’nda, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında öğrencilerin hazırladığı programla anma etkinliği gerçekleştirildi.

Programda konuşma yapan Okul Müdürü Recep Ceyhun Saka, günün anlam ve önemine değindi.

Saka konuşmasında: "Atatürk’ün ülkemiz ve geleceğimiz açısından ne kadar önemli bir insan olduğunu bizlere bıraktığı bu cennet vatanla bir kez daha anlıyoruz. Ona çok şey borçluyuz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe öğrenci ve veliler katıldı; programda duygu dolu anlar yaşandı ve anma etkinliği izleyenleri derinden etkiledi.

ZONGULDAK MERKEZ FENER İLKOKULU'NDA, 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERİN...

ZONGULDAK MERKEZ FENER İLKOKULU'NDA, 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERİN HAZIRLADIĞI BİR PROGRAMLA ANMA ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

ZONGULDAK MERKEZ FENER İLKOKULU'NDA, 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERİN...

İLGİLİ HABERLER

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da JASAT Operasyonu: Çok Sayıda Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
2
Hüyük'te Evde Sağlık Hastaları İçin Fidan Dikildi
3
Beşiktaş Belediyesi 10 Kasım’da Saygı Yürüyüşüyle Atatürk’ü Anacak
4
Aliağa'da Minik Eller Zeytinle Buluştu: Hasbi Şengül 6. Zeytin Kırma Şenliği
5
Sakarya'da 151 bin 200 boş ve 16 bin 80 dolu makaron ele geçirildi
6
Manyas’ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bu Yıl Erken Anıldı

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı