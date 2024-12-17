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Ferdi Tayfur Antalya'da Başarılı Ameliyat Geçirdi

Sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'daki operasyonun ardından sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 16:39
Ferdi Tayfur Antalya'da Başarılı Ameliyat Geçirdi

Ferdi Tayfur'un Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti

Antalya'daki bir hastanede tedavi gören ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un ameliyat edildiği ve operasyonun başarılı geçtiği açıklandı. Sanatçının sağlık durumu şu an için iyi olup, kontrol altında tutulmaya devam ediyor.

Tedavi Süreci ve Sağlık Durumu

Muğla'daki tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin önerisiyle ambulans uçakla Antalya'ya sevk edilen Ferdi Tayfur, Medical Park Antalya Hastanesi'nde tedavi görmektedir. Sanatçının basın danışmanı olan Şirin Gözalıcı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ferdi Tayfur'un ameliyatı başarılı bir şekilde geçmiştir. Sağlık durumu şu an için iyi olup, kontrol altında tutulmaya devam edecektir. Daha sonra sizleri bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Son Gelişmeler

79 yaşında olan Ferdi Tayfur, yaşamını sürdürdüğü Muğla'nın marmaris ilçesindeki evinde rahatsızlanmasının ardından önce ambulansla bir özel hastaneye, ardından Muğla'daki başka bir sağlık kuruluşuna sevk edilmiştir. Daha önce 15 gün önce Antalya'daki bir hastanede beyin damarına stent takılan sanatçı, 4 gün önce taburcu edilmişti. Ferdi Tayfur, 2020 yılında Antalya'da oğlundan böbrek nakli olması dolayısıyla diyaliz tedavisi de görmüştür.

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