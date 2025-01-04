Ferdi Tayfur İçin AKM'de Duygu Dolu Tören

Ferdi Tayfur İçin Anma Töreni Düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ferdi Tayfur'un hayatı ve sanatı üzerine duygu dolu konuşmalar yaptı.

Ferdi Tayfur'un Mirası Unutulmadı

2 Ocak'taAtatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) anlamlı bir tören gerçekleştirildi. Törene siyaset, kültür ve sanat camiasından birçok önemli isim katıldı. aralarında Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Fatih Kısaparmak, Yavuz Bingöl, Ahmet Selçuk İlkan gibi sanatçıların yanı sıra çok sayıda kişi yer aldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törenin sunuculuğunu ise tanınmış radyo programcısı Mehmet Akbay üstlendi.

Bakan Ersoy'un Duygusal Açıklamaları

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ferdi Tayfur'un kaybının dile getirmenin zor olduğunu vurgulayarak, topluma kazandırdığı duygusal mirasa değindi. Ersoy, “Bu aziz millet herkesi 'ailesinden biri' olarak kabullenmez. Beğeni farklı bir şeydir, gelir geçer…” ifadelerini kullandı.

Ersoy ayrıca, Tayfur'un sanatının halk üzerindeki etkisinin büyüklüğüne ve sanatçının toplumda edindiği özel yere dikkat çekti. "Tek tesellimiz geride yankısı dinmeyecek bir ses, bir duygu dünyası miras bırakmış olmasıdır. Allah gani gani rahmet eylesin," şeklinde konuştu.

İmamoğlu: “Ferdi Tayfur Türk Müzik Tarihinde Bir Efsanedir”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da törende yaptığı konuşmada, Ferdi Tayfur'un toplum üzerindeki etkisini ve onun eserlerinin bugünün ruhunu nasıl şekillendirdiğini anlattı: “Ferdi Tayfur'un sözlerini gönlünde hissetmeyen çok az insan vardır,” dedi.

Sanat Dünyasından Taze Anılar ve Duygular

Sanatçı Orhan Gencebay, Tayfur'un dostluklarına değinerek, “O çok iyi bir kardeşti. Ferdi Tayfur, bu dünyadaki görevini fevkalade güzel yaptı ve göçtü.” sözlerini sarf etti. İbrahim Tatlıses ise arabesk müziğin prensini kaybetmenin derin üzüntüsünü dile getirdi.

Ferdi Tayfur'un Cenaze Töreni Detayları

Usta sanatçının cenazesi, ikindi vakti Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda topraga verilecek. Ferdi Tayfur'un anısına duyulan sevgi ve saygı, onu yaşatmaya devam edecek.