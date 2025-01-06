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Ferdi Tayfur'un Adı Antalya'da Bir Parkta Yaşatılacak

Kepez Belediye Meclisi, Ferdi Tayfur'un adını Antalya'daki bir parka vermeye karar verdi.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 19:23
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 19:26
Ferdi Tayfur'un Adı Antalya'da Bir Parkta Yaşatılacak

Ferdi Tayfur'un Adı Antalyalılar İçin Unutulmayacak

Kepez Belediye Meclisi, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak'ta 79 yaşında vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur'un adının, ilçedeki bir parka verilmesini kararlaştırdı.

Meclis Kararı Oy Birliğiyle Alındı

Kepez Belediyesinin 2025 yılı ocak ayı meclis toplantısı sırasında, 4 gün önce hayatını kaybeden ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur'un adının, Duacı Mahallesi'ndeki parka verilmesi önergesi görüşüldü. Gündem maddesi, belediye meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Kocagöz'den Anlamlı Açıklama

Bunun üzerine konuşan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Usta sanatçının adı, belediye meclisi olarak ilk kez Kepez'de bir parka verildi. Hayırlı olsun. Kepez Belediye Meclisi'ne bu anlamlı kararı için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kepez Belediye Meclisi, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak'ta 79 yaşında vefat eden...

Kepez Belediye Meclisi, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak'ta 79 yaşında vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur'un adının, ilçedeki bir parka verilmesi önergesini oy birliğiyle kabul etti.

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