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Fethiye Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu

Fethiye'de lastik botla giden 14 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 19:07
Fethiye Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu

Fethiye Açıklarında Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, lastik botla seyir halindeki 14 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yakalandı.

Olayın Ayrıntıları

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, ilçe açıklarında bir lastik botun tespit edilmesi üzerine gerekli önlemler alınarak hızlı bir müdahale yapıldı.

Bölgeye, hemen bir Sahil Güvenlik botu ve Sahil Güvenlik Dalış Timi gönderildi. Ekiplere yapılan müdahale sonucunda durdurulan lastik botta 3'ü çocuk 14 düzensiz göçmen bulundu.

İşlemler Sonrası Teslimat

Elde edilen bilgiler doğrultusunda yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik botta 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik botta 14 düzensiz göçmen yakalandı.

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