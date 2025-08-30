Fethiye'de 30 Ağustos: Deniz Dibinde Türk Bayrağı Açıldı

Fethiye'de 30 Ağustos'ta deniz dibinde Türk bayrağı açıldı

Zafer Bayramı'na su altından vefa

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir dalış okulunun dalgıçları, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle su altında Türk bayrağı açtı ve saygı duruşunda bulundu.

Etkinlik, Dalyan Koyu açıklarında gerçekleştirildi. Dalgıçlar suyun 8 metre altında bayrak açarak, Türk bayraklarını deniz dibinde dalgalandırdı.

Su altına dalan ve törende yer alan dalgıçlar: Önder Diktaş, Barış Safran, Berkay Çetin, Ersu Mengi, İbrahim Tombak, Burkay Kayıran ve Can Aksoy.

Su altında düzenlenen törene balıklar da eşlik ederek renkli görüntüler oluşturdu.

Eğitmen Önder Diktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 Ağustos'ta şehit ve gazilere minnettarlıklarını göstermek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir dalış okulunun dalgıçları, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle su altında Türk bayrağı açtı.