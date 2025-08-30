DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.461.443,43 -0,86%

Fethiye'de 30 Ağustos: Deniz Dibinde Türk Bayrağı Açıldı

Fethiye'de dalgıçlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Dalyan Koyu'nda suyun 8 metre altında Türk bayrağı açıp saygı duruşunda bulundu.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 11:52
Fethiye'de 30 Ağustos: Deniz Dibinde Türk Bayrağı Açıldı

Fethiye'de 30 Ağustos'ta deniz dibinde Türk bayrağı açıldı

Zafer Bayramı'na su altından vefa

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir dalış okulunun dalgıçları, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle su altında Türk bayrağı açtı ve saygı duruşunda bulundu.

Etkinlik, Dalyan Koyu açıklarında gerçekleştirildi. Dalgıçlar suyun 8 metre altında bayrak açarak, Türk bayraklarını deniz dibinde dalgalandırdı.

Su altına dalan ve törende yer alan dalgıçlar: Önder Diktaş, Barış Safran, Berkay Çetin, Ersu Mengi, İbrahim Tombak, Burkay Kayıran ve Can Aksoy.

Su altında düzenlenen törene balıklar da eşlik ederek renkli görüntüler oluşturdu.

Eğitmen Önder Diktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 Ağustos'ta şehit ve gazilere minnettarlıklarını göstermek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir dalış okulunun dalgıçları, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle su...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir dalış okulunun dalgıçları, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle su altında Türk bayrağı açtı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir dalış okulunun dalgıçları, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle su...

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AA Özel Haber Gündemi — 28 Ağustos 2025
2
Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor
3
Dijital Egemenlik Mücadelesi: Türkiye NSosyal ve e-Devletle Güçleniyor
4
Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini
5
Uyuşturucuyu Bırakıp Danışman Oldu: Pervin Rüstemli'nin İyileşme Hikayesi
6
Fethiye'de 30 Ağustos: Deniz Dibinde Türk Bayrağı Açıldı
7
Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti Emin ve Ehli Kadrolarda Tam Emniyet İçinde

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı