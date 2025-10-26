Fethiye'de F-16'larla Gösteri: 25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları'nda Türk Hava Kuvvetleri'ne ait üç F-16 gösteri uçuşu yaptı.

Yayın Tarihi: 26.10.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 14:55
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait üç F-16 uçağı gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Festivalin son gününde düzenlenen uçuşu izlemek isteyen çok sayıda kişi, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu sahillerinde toplandı.

Uçakların geçişini heyecanla izleyenler, gösteriyi cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Pilotların sahildekileri selamlamasının ardından uçuş sona erdi.

