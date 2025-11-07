Fethiye'de Freni Patlayan Kamyon Öğrenci Servisine Çarptı — 1 Öğretmen, 21 Öğrenci Yaralı

Fethiye'de freni patlayan kamyonun öğrenci servisine çarpması sonucu 1 öğretmen ve 21 öğrenci hafif yaralandı; yaralıların hayati tehlikesi yok.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 11:15
Fethiye'de freni patlayan kamyon öğrenci servisine çarptı

Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz Caddesi'nde sabah saatlerinde kaza

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, freni patlayan bir kamyon karşı şeride geçerek öğrenci servisine çarptı. Olay, Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, yokuş aşağı seyir halindeyken fren sistemi arızalanan S.D. idaresindeki 15 EH 760 plakalı kamyon kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve içinde öğrencilerin bulunduğu B.T. idaresindeki 48 S 2880 plakalı servis minibüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle serviste bulunan 1 öğretmen ve 21 öğrenci hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı öğrenciler ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı; yetkililerden alınan bilgiye göre yaralıların hayati tehlikeleri bulunmuyor.

