Fethiye'de Ormanlıktan Kaybolan İki Kadın Kurtarıldı

Fethiye'de doğa yürüyüşü sırasında kaybolan iki kadın, ekiplerin başarılı operasyonuyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 11:57
Fethiye'de Ormanlıktan Kaybolan İki Kadın Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, doğa yürüyüşü yaparken ormanlık alanda kaybolan iki kadın başarılı bir kurtarma operasyonu ile kurtarıldı. Olay, Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki Kadyanda Antik Kenti bölgesinde gerçekleşti.

Yürüyüş esnasında yolunu kaybeden kadınlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurarak yardım talep etti. Bu ihbar üzerine bölgeye hızlı bir şekilde Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) Acil Müdahale Derneği ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ekipleri, kaybolan kadınları buldukları ormanlık alandan güvenli bir şekilde çıkararak güvenli bir alana getirdi. Yapılan kontrollerde, kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında ormanlık alanda kaybolan 2 kişi ekiplerce...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında ormanlık alanda kaybolan 2 kişi ekiplerce kurtarıldı. Yürüyüşçülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye, Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) Acil Müdahale Derneği ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

2025'te Aile Yılı: Doğum Parası 16 Kat Artacak!

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lübnanlı Dürzi Lider Canbolat'tan Suriye'deki Dürzilere Önemli Uyarı
2
Evliya Çelebi'nin Medine ve Mekke Bölümleri TRT 2'de İzleyiciyle Buluşuyor
3
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rachel Corrie'yi Andı
4
Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Deniz Zaferi Törenlerinin Provası Gerçekleştirildi
5
Külliye'de Ramazan Etkinlikleri ile 'İyilik, Sanatın Olsun' Sergisi Ziyaretçilerini Bekliyor
6
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 2 Filistinliyi Yaraladı
7
Erzurum'da Kayıp 82 Yaşındaki Adamın Cesedi Bulundu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

Mersin'de Öğrencilere ve Yaşlılara Ücretsiz Toplu Taşıma Desteği

2025'te Aile Yılı: Doğum Parası 16 Kat Artacak!

Yapı Kredi'den Mart Ayına Özel 20.000 TL Bedava Para Fırsatı