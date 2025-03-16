Fethiye'de Ormanlıktan Kaybolan İki Kadın Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, doğa yürüyüşü yaparken ormanlık alanda kaybolan iki kadın başarılı bir kurtarma operasyonu ile kurtarıldı. Olay, Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki Kadyanda Antik Kenti bölgesinde gerçekleşti.

Yürüyüş esnasında yolunu kaybeden kadınlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurarak yardım talep etti. Bu ihbar üzerine bölgeye hızlı bir şekilde Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) Acil Müdahale Derneği ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ekipleri, kaybolan kadınları buldukları ormanlık alandan güvenli bir şekilde çıkararak güvenli bir alana getirdi. Yapılan kontrollerde, kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında ormanlık alanda kaybolan 2 kişi ekiplerce kurtarıldı. Yürüyüşçülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye, Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) Acil Müdahale Derneği ekipleri sevk edildi.