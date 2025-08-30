Fethiye'de Uyuşturucu İddialı Genç Evi Ateşe Verdi

Fethiye'de ev yangını: Uyuşturucu iddiası olan genç gözaltında
Cumhuriyet Mahallesi'nde çıkan yangın ev kullanılamaz hale geldi
İddiaya göre, Muğla'nın Fethiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan H.Y, ailesiyle tartıştıktan sonra evini ateşe verdi.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, ormanlık alana sıçramadan ve yaklaşık yarım saatte kontrol altına alındı.
Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
Olayın ardından H.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.
