Fethiye'de Uyuşturucu İddialı Genç Evi Ateşe Verdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen genç aile tartışmasının ardından evini ateşe verdi; H.Y. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 18:26
Fethiye'de ev yangını: Uyuşturucu iddiası olan genç gözaltında

Cumhuriyet Mahallesi'nde çıkan yangın ev kullanılamaz hale geldi

İddiaya göre, Muğla'nın Fethiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan H.Y, ailesiyle tartıştıktan sonra evini ateşe verdi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, ormanlık alana sıçramadan ve yaklaşık yarım saatte kontrol altına alındı.

Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Olayın ardından H.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

