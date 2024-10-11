Fetih Hareketi'nden Soykırım İddiası: İsrail'in Gazze'deki Saldırıları

Fetih Hareketi: Gazze'de Soykırım Devam Ediyor

Fetih Hareketi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği saldırıları, Filistin halkına karşı devam eden sistematik soykırım olarak tanımladı. Yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgal ordusunun Gazze'deki kanlı katliamları, 7 Ekim'den bu yana süregelen soykırım savaşının bir parçasıdır," denildi.

Sivillerin Hedef Alınması

Açıklamada, İsrail ordusunun son saldırılarında sivil nüfusun sığındığı barınma merkezlerinin hedef alındığı belirtildi. Fetih Hareketi, bu katliamların Filistinlileri tamamen yerlerinden etmek amacı taşıdığını vurguladı.

Uluslararası Toplumuna Çağrı

Fetih Hareketi, Filistinlilerin maruz kaldığı saldırılara karşı uluslararası topluma derhal müdahale etmesi ve "kağıt üzerinde yapılan açıklamalarla yetinmemelerinde" ısrar etti. Açıklamada, Filistin halkının kanının durdurulması ve İsrailli yetkililerin savaş suçlusu olarak sorgulanması için acil uluslararası girişimlerin gerekliliğine dikkat çekildi.

Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Durum

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler, günlerdir İsrail ordusunun "soykırım ve etnik temizliğine" maruz kalıyor. Karada abluka, evlerin yıkılması ve gıda ile ilaç eksikliği gibi sıkıntılarla karşılaşan Filistinliler, zorla tahliye tehdidi altında yaşamaya devam ediyor.

İnsan Kaybı ve Yaralılar

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucunda, yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere toplamda 42 bin 126 Filistinli hayatını kaybederken, 98 bin 117 kişi de yaralandı.