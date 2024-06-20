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FETÖ'den Biden'a Türkiye'yi Hedef Alan Mektup İddiası

Güvenlik kaynaklarından gelen bilgilere göre, FETÖ'nün iç sorunlarını çözmek amacıyla ABD Başkanı Joe Biden'a Türkiye aleyhinde bir mektup yazdığı ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 20.06.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 11:13
FETÖ'den Biden'a Türkiye'yi Hedef Alan Mektup İddiası

Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, FETÖ içinden gelen itiraflar, örgüt lideri Fetullah Gülen'in sağlık durumu ve başka bir eve kaçırılma planları, örgüt içinde çatlağın daha da derinleşmesine neden oldu.

FETÖ,15 Temmuz başarısız darbe girişiminin sekizinci yıl dönümü öncesinde ABD Başkanı Joe Biden'a Türkiye aleyhine bir mektup sunma hazırlığına girdi. Mektupta ABD'li bazı kongre üyelerinin de rolü olduğu belirtiliyor.

Örgüt içindeki kopuşların arttığı ve bağlılığın azaldığı bu dönemde, örgüt yönetimi parçalanmayı engellemek için çeşitli çabalar harcadı. Fetullah Gülen'in sağlık durumunu iyimser göstermek için geçmiş tarihli fotoğraflar ve canlı olduğu iddia edilen görüntüler yayımlandı. Örgüt mensubu gazeteciler de Gülen'in ziyaret edildiği izlenimini veren görüntüler paylaştı.

Türkiye-ABD İlişkilerine Zarar Vermek İstiyorlar

FETÖ mensuplarının hazırladığı mektupta, Türk hükümetine karşı darbe girişimine hiç atıfta bulunmadan, örgüt mensuplarına yönelik iddia edilen "haksız politikalar" vurgulandı.

Örgüt üyeleri, mektupta Türkiye'nin iç işlerine dair konuları da ele aldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve Yüksel Yalçınkaya kararları konusunda Türk hükümetini ABD Başkanı Biden'a şikayet etti.

Mektup, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilere müdahale girişimini ortaya koyuyor. ABD'nin Türkiye'ye insan hakları temelli yaklaşımının talep edildiği ve ABD Başkanı Biden'ın Türk hükümetine baskı yapması istendiği belirtiliyor.

FETÖ’nün Türkiye’ye Dönüş Çabaları 

FETÖ mensuplarının ABD Başkanı Joe Biden'a yazdıkları mektupta yer alan talepler, örgüt üyelerinin Türkiye'ye dönme çabalarını da beraberinde getiriyor. Mektupta, örgüt üyelerinin şartsız serbest bırakılarak eski işlerine geri dönmeleri talep ediliyor.

Mektubun içeriği, 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminde hayatını kaybeden yüzlerce şehit ve binlerce gazi gibi Türkiye'nin acılarını göz ardı ederek örgüt üyelerinin aklanma isteğine odaklanıyor.

FETÖ, mektubu ABD Başkanı Biden'a henüz sunmadı ancak önce imza toplama kampanyası başlattı. Bu kampanya ile mektuba atılacak imzaların sayısının artmasıyla birlikte, örgütün Biden üzerindeki etkisini artırmayı hedefliyor.

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