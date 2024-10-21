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FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen'in Ölümüne İlişkin Duygular

Ümit Çoban'ın oğlu, FETÖ elebaşının yargılanmadan ölmesinden dolayı buruk bir mutluluk hissettiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 17:26
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 17:35
FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen'in Ölümüne İlişkin Duygular

FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen'in Ölümü Üzerine Yorumlar

15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen yüzme antrenörü Ümit Çoban’ın oğlu Metehan Çoban, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ölümü hakkında konuştu.

Buruk Mutluluk

Metehan Çoban, “Öğrendiğimde mutlu oldum ama yargılanmadan, yaptıklarının hesabını vermeden öldüğü için de mutluluğumuz buruk oldu” şeklinde ifade etti. Çoban, Gülen’in ölüm haberini sosyal medyadan aldığını ve bu durumdan memnun olduğunu ancak adaletin sağlanmamış olmasından dolayı üzüldüğünü vurguladı.

Hesap Vermeden Ölüm

Çoban sözlerine devam ederek, “Keşke yaptıklarının hesabını Türkiye Cumhuriyeti'nde ödeyerek ölseydi. Daha farklı şekilde ölmesini istiyorduk. İdam edilerek ölseydi bizim daha çok içimiz soğurdu, ama buna da şükür” ifadelerini kullandı. FETÖ’nün neden olduğu acılara ve kabus dolu günlere de dikkat çekti.

Adalet Talebi

Metehan Çoban, şehit yakınları olarak Gülen’in yargılanarak cezalandırılmasını beklediklerini belirtti. “Yargılandığında şehit yakınlarının, gazilerin, Türk milletinin önünde asılmasını canıgönülden isterdim” dedi.

Devletin Mücadelesi

Çoban, Cumhurbaşkanı’nın FETÖ ile mücadelesini takdirle karşıladığını belirterek, bu konuda devletin daha fazla hassasiyet göstermesi gerektiğini vurguladı. “FETÖ’ye muhabbet besleyenlerin de yargılanmasını, adaletin önünde cezalarını almalarını istiyoruz” dedi.

Tüyler Ürperten Anılar

Metehan Çoban, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı duran ve bu uğurda şehit olanlara rahmet diliyor, yakınlarına sabır dileklerini sunarak, gazilerin huzurlu bir hayat sürmelerini temenni etti.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde...

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde darbeciler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan yüzme antrenörü Ümit Çoban'ın oğlu Metehan Çoban (fotoğrafta), FETÖ elebaşı Gülen'in ölüm haberini aldığında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde...

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde darbeciler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan yüzme antrenörü Ümit Çoban'ın oğlu Metehan Çoban (fotoğrafta), FETÖ elebaşı Gülen'in ölüm haberini aldığında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

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