FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına 10 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasıyla ilgili 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi; operasyon Ankara merkezli 3 ilde sürüyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 08:52
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 08:52
Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, örgütün Deniz Kuvvetleri içindeki 'mahrem hizmetler' yapılanmasıyla irtibatlı kişilerin tespiti üzerine işlem başlatıldı.

Soruşturmada, şüphelilerin Ankara'daki büfe, bakkal ve market gibi iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün 'sivil imamlarıyla' haberleştiklerinin belirlendiği kaydedildi.

Başsavcılık tarafından verilen gözaltı kararının, biri muvazzaf, 9'u ilişiği kesilmiş olmak üzere toplam 10 şüpheliyi kapsadığı bildirildi.

Zanlıların Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmasına yönelik operasyonlar, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülüyor.

