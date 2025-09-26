FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı Mahrem Yapılanmasına 10 Gözaltı Kararı

Operasyon ve soruşturma detayları

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanması kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan birim ile kolluk birimlerinin koordineli çalışmaları sonucu, ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kayıtları ile beyanlar bulunan şüpheliler tespit edildi. Soruşturmada 4'ü aktif, 6'sı ihraç olmak üzere toplam 10 kişi hakkında işlem yapılması kararlaştırıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, zanlıların yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenleniyor; operasyonların devam ettiği bildirildi.