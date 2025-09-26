FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı Mahrem Yapılanmasına 10 Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanması soruşturmasında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 08:38
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 08:38
FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı Mahrem Yapılanmasına 10 Gözaltı Kararı

FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı Mahrem Yapılanmasına 10 Gözaltı Kararı

Operasyon ve soruşturma detayları

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanması kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan birim ile kolluk birimlerinin koordineli çalışmaları sonucu, ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kayıtları ile beyanlar bulunan şüpheliler tespit edildi. Soruşturmada 4'ü aktif, 6'sı ihraç olmak üzere toplam 10 kişi hakkında işlem yapılması kararlaştırıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, zanlıların yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenleniyor; operasyonların devam ettiği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Netanyahu'nun BM Konuşması Gazze'de Hoparlörle Dinletilecek
2
Hacıosmanoğlu'dan FIFA ve UEFA'ya Çağrı: İsrail Derhal Sportif Müsabakalardan Men Edilsin
3
Kars ve Ardahan'da Gazetecilere Yapay Zeka Destekli Medya Eğitimi
4
Yunan Basını: Erdoğan-Trump Görüşmesi Türkiye'ye Kazanç Sağladı
5
Güncel Haberler: İstanbul Barajları %30,32 Dolulukla Alarmda
6
Eylül Ayı Doğum Yardımı Hesaplara Yatırıldı — 477 bin 639 Anneye 4,6 Milyar TL
7
Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?