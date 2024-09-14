FETÖ'ye Yönelik Operasyonda Aranan Şüpheli Yakalandı

FETÖ'den Aranan Şüpheli İkametinde Ele Geçirildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile ilgili yürütülen kapsamlı soruşturma neticesinde, aranan bir şüpheli saklandığı evde gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, şüphelilerin yakalanmasına yönelik özel bir operasyon gerçekleştirildi.

2016 yılından bu yana "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan K.M., İlkadım ilçesindeki bir adreste gizlendiği tespit edildi. Ekipler, düzenledikleri operasyonda şüphelinin saklandığı yeri başarılı bir şekilde belirledi.

K.M., yakalama anında ikametteki gardırobun arkasında oluşturduğu gizli bölmede bulundu.

Sonuç

Gözaltına alınan K.M., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi ve tutuklandı.