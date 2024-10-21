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Fetullah Gülen'in Ölümü Üzerine MSB Açıklaması

MSB, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünü değerlendirdi, vatanına ihanet edenlerin sonunu örnek gösterdi.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 16:18
Fetullah Gülen'in Ölümü Üzerine MSB Açıklaması

MSB'den Fetullah Gülen'in Ölümü Üzerine Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşının ölümü hakkında önemli bir açıklama yaptı.

Açıklamanın Detayları

MSB, Fetullah Gülen'in 'vatansız' olarak ölmesinin, bu yapıdan zarar gören vatandaşların acılarını dindiremese de vatanına ihanet edenlerin kaçınılmaz sonunu gözler önüne serdiğini belirtti. Açıklamada, ayrıca FETÖ'nün Türk milletinin istiklaline karşı yaptığı saldırılar hatırlatıldı.

MSB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bu hainin 'vatansız' olarak ölmesi ve sonsuza kadar böyle anılacak olması, vatanına ihanet edenlerin kaçınılmaz sonunu göstermesi bakımından ibretliktir. Hala bu yapının esiri olarak vatanına, milletine ihanet etmekte ısrar edenler, bundan ders almalı ve bir an önce yüce Türk adaletine teslim olmalıdır."

Terörle Mücadele Vurgusu

Bakanlık, terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ve FETÖ başta olmak üzere her türlü terör faaliyetine karşı azimle durulacağını ifade etti.

Açıklama, 15 Temmuz şehitleri dahil tüm şehitlere rahmet ve minnet duygularının ifade edilmesiyle sona erdi. Gazilere, şehit ve gazi ailelerine saygı ve şükranlar sunuldu.

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