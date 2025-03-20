FHKC: ABD Desteği, İsrail'i Gazze'de Soykırıma Teşvik Ediyor

FHKC, ABD'nin desteğinin İsrail'in Gazze'de soykırım işlediğini belirtti, uluslararası topluma acil harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 07:44
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 07:44
FHKC: ABD Desteği, İsrail'i Gazze'de Soykırıma Teşvik Ediyor

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), ABD’nin sağladığı desteğin İsrail'i Gazze’de soykırıma teşvik ettiğini duyurdu. FHKC, bu açıklamayı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiye’de bir taziye evine düzenlediği hava saldırısına ilişkin yaptı.

FHKC, uluslararası toplumu Gazze’deki katliamların durdurulması için acilen harekete geçmeye çağırdı ve mevcut suskunluğu “suça ortak olmak” olarak tanımladı. Açıklamada, İsrail’in Gazze’deki suçlarının ABD’nin mutlak desteği ve Batı’nın işbirliğiyle gerçekleştirildiği vurgulandı.

İsrailli yöneticilerin, Filistin halkının Gazze’den göç ettirilmesine yönelik yaptığı açıklamalara cevap olarak, direnişi güçlendirme, haklara sahip çıkma ve toprakta kök salma vurgusu yapıldı.

Dün, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde bir taziye evine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 16 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail ordusu, 19 Ocak’tan itibaren yürürlüğe giren ateşkesi bozarak yeniden saldırıları başlattı.

Gazze’deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, 18 Mart'tan beri düzenlenen hava saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 470'in üzerinde Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bu durum, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 18 Mart'ta gerçekleşen oturumda da gündeme geldi. Ülke temsilcileri, İsrail’in saldırılarını ve sivil ölümleri kınarken, ABD'den gelen destek açıklamaları dikkat çekti.

ABD’nin BM Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, çatışmaların yeniden başlamasından Hamas’ı sorumlu tutarak, “Bu acımasız terör örgütü, son dönemde kendisine sunulan her teklifi reddetti” dedi. Shea, İsrail ordusunun ayrım gözetmeden saldırmalarının doğru olmadığını savunarak, “Hamas mevzilerini hedef almaktadır” açıklamasında bulundu.

ABD’nin desteği ile ilgili olarak Shea, “Hamas, sivil altyapıları kullanmaya devam ediyor. Başkan Donald Trump, Hamas'ın esirleri serbest bırakmasını açıkça belirtti” diyerek, İsrail’in alacağı adımları desteklediklerini ifade etti.

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