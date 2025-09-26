Fidan: Erdoğan-Trump Washington Zirvesi 'Son Derece Verimli ve Başarılı'

Fidan: Erdoğan-Trump Washington Görüşmesi Başarılı

Görüşmede işbirliği ve bölgesel gündem öne çıktı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin son derece verimli ve başarılı geçtiğini bildirdi.

Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan ile Trump'ın Washington'da bir araya geldiğini kaydetti.

Toplantıda iki müttefik ve dost ülke olarak ilerleyen dönemde atılacak ortak adımların ele alındığını ve bölgesel düzeyde hayata geçirilebilecek işbirliği konularına odaklanıldığını vurguladı.

"Son derece verimli ve başarılı bir ziyaret oldu. ABD ile olan ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde, ülkelerimizin çıkarları doğrultusunda güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz."