Fidan-Faysal bin Ferhan Telefon Görüşmesi: 22 Eylül New York Toplantısı ve Gazze Yardımı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile 22 Eylül New York toplantısı hazırlıkları ve Gazze’ye insani yardım çalışmalarını görüştü.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 18:41
Fidan ve Faysal bin Ferhan telefonda görüştü

22 Eylül New York toplantısı ve Gazze için koordinasyon

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Filistin Devleti'nin tanınması amacıyla 22 Eylül'de New York'ta yapılacak toplantının hazırlıkları ele alındı. Taraflar, toplantı öncesi koordinasyonun sağlanması ve sürecin etkin yürütülmesi için değerlendirmelerde bulundu.

Ayrıca, Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasına yönelik devam eden çalışmalar ve iş birliği imkanları görüşmede gündeme geldi. Her iki taraf, insani yardım kaynaklarının etkin dağıtımı ve sahadaki ihtiyaçların karşılanması konusundaki ortak çabaların önemine vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşme ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmeler bağlamında da değerlendirmeler içerdi.

