Fidan ile Al Sani telefonda görüştü
Filistin tanınması ve Gazze ateşkesi ele alındı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması amacıyla yürütülen ortak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
İki bakan ayrıca Gazze'de ateşkes sağlanması amacıyla yürütülen müzakerelerdeki son durumu ele aldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşme telefonla gerçekleştirildi.