Fidan ile Al Sani Telefonda Görüştü: Filistin Tanınması ve Gazze Ateşkesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Filistin'in daha fazla ülke tarafından tanınması ve Gazze'de ateşkes müzakerelerini görüştü.