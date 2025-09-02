DOLAR
Fidan ile Al Sani Telefonda Görüştü: Filistin Tanınması ve Gazze Ateşkesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Filistin'in daha fazla ülke tarafından tanınması ve Gazze'de ateşkes müzakerelerini görüştü.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 18:59
Fidan ile Al Sani Telefonda Görüştü: Filistin Tanınması ve Gazze Ateşkesi

Fidan ile Al Sani telefonda görüştü

Filistin tanınması ve Gazze ateşkesi ele alındı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması amacıyla yürütülen ortak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

İki bakan ayrıca Gazze'de ateşkes sağlanması amacıyla yürütülen müzakerelerdeki son durumu ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşme telefonla gerçekleştirildi.

