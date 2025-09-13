Fidan Katar ve Ürdünlü Mevkidaşlarıyla Görüştü — Gazze ve Doha Zirvesesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla Gazze'deki son durumu ve 15 Eylül'deki İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi hazırlıklarını görüştü.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 16:44
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde Gazze'deki son durumu ve 15 Eylül'de Doha'da yapılacak İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi'nin hazırlıklarını ele aldı.

Görüşmenin ayrıntıları

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Gazze'deki son durum ile 15 Eylül'de Doha'da yapılacak olan İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi'ne ilişkin hazırlıklar konuşuldu.

Bakan Fidan, söz konusu zirveye hazırlık amacıyla yarın Doha'da yapılacak Dışişleri Bakanları Toplantısı'na da iştirak edecek.

