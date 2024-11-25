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Filipinler Devlet Başkanı Marcos Jr'dan Duterte'ye Suikast Yanıtı

Ferdinand Marcos Jr, suikast tehdidi hakkında açıklamalarda bulunarak, "Böyle bir suç girişimi göz ardı edilmemelidir" dedi.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 12:09
Filipinler Devlet Başkanı Marcos Jr'dan Duterte'ye Suikast Yanıtı

Marcos Jr'dan Açıklama

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, kendisini suikastla tehdit eden Devlet Başkan Yardımcısı Sara Duterte'ye karşı sessizliğini bozarak önemli açıklamalarda bulundu. Marcos, "Böyle bir suç girişimi göz ardı edilmemelidir. Bununla mücadele edeceğim." dedi.

Tehditlerin Ciddiyeti

Filipinler Haber Ajansı'na (PNA) göre, Marcos Jr, Facebook hesabı üzerinden yaptığı video mesajda, Duterte'nin kendisinin öldürülmesi halinde suikastçi tuttuğu iddiasına yanıt verdi. Duterte'nin ofisinin bütçeden gelen fonları kötüye kullandığına dair meşru sorulara yanıt vermeyi reddettiğini belirten Marcos, bu durumun konuya dair endişeleri artırdığını ifade etti.

Marcos, Duterte'nin açık tehditlerinin endişe verici olduğunu vurgulayarak, "Bu tür ifadeler Filipinler gibi demokratik bir ülkede yeri yoktur." dedi. Düşüncelerini sürdüren Marcos, "Bir Devlet Başkanına suikast planlamak bu kadar kolaysa, sıradan vatandaşlarımıza ne demeli?" diyerek olayların barışçıl bir biçimde sonuçlanmasını umduğunu belirtti.

Yasal Süreç ve Güvenlik Önlemleri

Marcos Jr, her koşulda hukukun üstünlüğünün korunması gerektiğini vurguladı ve "Bu nedenle başkalarının tüm ülkeyi siyasi bataklığa sürüklemesine izin vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Duterte'nin Suikast Açıklaması

Öte yandan, Devlet Başkan Yardımcısı Duterte, 23 Kasım'da yaptığı açıklamada, kendi öldürülmesi durumunda Marcos Jr, eşi Liza Araneta-Marcos ve kuzeni Meclis Başkanı Martin Romualdez'i öldürmesi için suikastçi tuttuğunu söylemişti. Bu açıklamayı, ofisine bütçeden sağlanan fonların kötüye kullanılmasına ilişkin soruşturmada sorulara yanıt vermeyen Özel Kalem Müdürü Avukat Zuleika Lopez'e eşlik ederken yapmıştı.

Başkanlık Sarayı, "kamuoyu önünde bu kadar küstahça" yapılan tehdidin ulusal güvenlik sorunu olarak görüldüğünü belirterek, Devlet Başkanı Marcos Jr. ve ailesinin güvenliğinin artırıldığını duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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