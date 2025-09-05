Filipinler, İkinci Thomas Sığı'ndaki BRP Sierra Madre'ye İkmal Yaptı

Filipinler İkinci Thomas Sığı'nda Karaya Oturan Gemisine İkmal Yaptı

Filipinler, Güney Çin Denizi'nde Çin ile egemenlik ihtilafı yaşanan İkinci Thomas Sığı'nda karaya oturmuş gemisine bugün malzeme ve personel taşıdı. İki Filipinli güvenlik yetkilisi, teslimatın "herhangi olumsuz olay yaşanmadan" başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Teslimatın Detayları

Yetkililer, donanma personelinin yanı sıra gıda ve yakıtı da içeren çeşitli malzemelerin adaya ulaştırıldığını belirtti. Teslimatın güvenliği ve başarısından emin olmak amacıyla operasyonun birkaç hafta ertelendiği kaydedildi. Filipin ordusu, uzun süredir karada bulunan "BRP Sierra Madre" gemisine herhangi bir sorun yaşamadan en az 9 kez malzeme ve deniz kuvvetleri personeli teslimatı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bölge Gerilimi ve Hukuki Arka Plan

Spratly Adaları'nın parçası olan ve Filipinler'in kontrolündeki İkinci Thomas Sığı, son dönemde iki ülke gemilerinin karşı karşıya geldiği sürtüşmelere sahne oluyor. Filipinlilerin "Ayungin", Çinlilerin ise "Rınai" adını verdiği sığlıkta bulunan Filipinler Donanmasına ait savaş gemisi 1999'dan bu yana karaya oturmuş halde bulunuyor. Pekin yönetimi, "BRP Sierra Madre"'nin bölgede yasa dışı bulunduğunu belirterek geminin geri çekilmesini ve resifin orijinal haline getirilmesini talep ediyor.

Çin Sahil Güvenliği'nin, Filipinler'in gemideki denizcilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaptığı ikmal seferlerini zaman zaman engellemeye çalışması iki ülke arasında gerilimlere yol açıyor.

Güney Çin Denizi uzun yıllardır kıyıdaş ülkeler arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor. Çin, 1947'de yayımladığı harita ile bölgenin önemli bir bölümünde hak iddia ederken; Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi ülkiler de benzer iddialara sahip. Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.