DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,24 -0,26%
ALTIN
4.707,55 -0,36%
BITCOIN
4.633.344,97 -1,77%

Filipinler, İkinci Thomas Sığı'ndaki BRP Sierra Madre'ye İkmal Yaptı

Filipinler, Güney Çin Denizi'ndeki İkinci Thomas Sığı'nda karaya oturmuş BRP Sierra Madre gemisine malzeme ve personel teslimatını başarıyla tamamladı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 14:18
Filipinler, İkinci Thomas Sığı'ndaki BRP Sierra Madre'ye İkmal Yaptı

Filipinler İkinci Thomas Sığı'nda Karaya Oturan Gemisine İkmal Yaptı

Filipinler, Güney Çin Denizi'nde Çin ile egemenlik ihtilafı yaşanan İkinci Thomas Sığı'nda karaya oturmuş gemisine bugün malzeme ve personel taşıdı. İki Filipinli güvenlik yetkilisi, teslimatın "herhangi olumsuz olay yaşanmadan" başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Teslimatın Detayları

Yetkililer, donanma personelinin yanı sıra gıda ve yakıtı da içeren çeşitli malzemelerin adaya ulaştırıldığını belirtti. Teslimatın güvenliği ve başarısından emin olmak amacıyla operasyonun birkaç hafta ertelendiği kaydedildi. Filipin ordusu, uzun süredir karada bulunan "BRP Sierra Madre" gemisine herhangi bir sorun yaşamadan en az 9 kez malzeme ve deniz kuvvetleri personeli teslimatı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bölge Gerilimi ve Hukuki Arka Plan

Spratly Adaları'nın parçası olan ve Filipinler'in kontrolündeki İkinci Thomas Sığı, son dönemde iki ülke gemilerinin karşı karşıya geldiği sürtüşmelere sahne oluyor. Filipinlilerin "Ayungin", Çinlilerin ise "Rınai" adını verdiği sığlıkta bulunan Filipinler Donanmasına ait savaş gemisi 1999'dan bu yana karaya oturmuş halde bulunuyor. Pekin yönetimi, "BRP Sierra Madre"'nin bölgede yasa dışı bulunduğunu belirterek geminin geri çekilmesini ve resifin orijinal haline getirilmesini talep ediyor.

Çin Sahil Güvenliği'nin, Filipinler'in gemideki denizcilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaptığı ikmal seferlerini zaman zaman engellemeye çalışması iki ülke arasında gerilimlere yol açıyor.

Güney Çin Denizi uzun yıllardır kıyıdaş ülkeler arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor. Çin, 1947'de yayımladığı harita ile bölgenin önemli bir bölümünde hak iddia ederken; Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi ülkiler de benzer iddialara sahip. Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

İLGİLİ HABERLER

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Menteşe Belediyesi'nden Müjde: Okullar Yeni Yüzüyle Açılıyor
2
Gaziantep İcra İlanı: 36 Dönüm Tarla ve 3+1 Lüks Daire Açık Artırmada
3
KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı
4
Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir
5
Çanakkale'de 12-16 Yaş Arası Çocuklar Kültür Yolu'nda Anı Dalışı Yaptı
6
Yusuf Tekin: Okullardaki "zorunlu bağış" iddiaları Bakanlık takibinde
7
Samsun Kavak'ta Asfalt Kamyonunun Altında Kişi Hayatını Kaybetti

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire