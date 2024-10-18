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Filistin'den BMGK'ya Acil Çağrı: Gazze'deki Soykırımı Durdurun

Filistin, BMGK'dan Gazze'deki soykırımı durdurmak için acil eylem çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 22:10
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 22:10
Filistin'den BMGK'ya Acil Çağrı: Gazze'deki Soykırımı Durdurun

Filistin, BMGK'ya Acil Eylem Çağrısı Yaptı

Filistin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) Gazze Şeridi'ndeki soykırım ve tehcirin durması için acilen harekete geçmeye davet etti.

Gazze'nin Kuzeyi Etkili Saldırılara Maruz Kalıyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada, Gazze’nin kuzeyinin son 14 gündür etnik temizliğe maruz kaldığı belirtildi. BMGK'nın, Filistin halkına karşı işlenen bu suçların durdurulması için üzerine düşen hukuki ve ahlaki sorumlulukları yerine getirmesi çağrısında bulunuldu. Ayrıca esirler için bir takas anlaşmasına varılması konusunda da gerekli adımlar atılması talep edildi.

Filistin Devletinin Kuruluşuna Yönelik Uyarılar

Açıklamada, Filistin'in iki kanadını birbirinden ayırmaya yönelik herhangi bir planın tehlikeleri vurgulanarak, Gazze'nin Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğu belirtildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Filistin devletinin kurumlarının Gazze'deki idaresini veto etme yetkisi olmadığı ifade edildi.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

İki devletli çözümden yana olduğunu iddia eden uluslararası aktörlerden, bu çözümü sahada somutlaştıracak adımlar atmaları istendi.

İsrail Ordu Güçlerinin Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu, son 14 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun bölgelerine yoğun kara ve hava saldırıları düzenliyor. Bölgeyi kuşatan İsrail askerleri, hareket eden her şeyi hedef alıyor ve bölgeye giriş çıkışları engelliyor.

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