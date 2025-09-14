Filistin'den Dünya’ya Çağrı: Gazze’deki Soykırımı Durdurmak İçin 'Daha Cesur Yöntemler' Gerekiyor

Filistin, uluslararası topluma Gazze'deki soykırımı durdurmak ve sivilleri korumak için 'daha cesur yöntemler' benimseme çağrısı yaptı; BM kararının fırsat sunduğu vurgulandı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 00:35
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 00:35
Filistin, uluslararası topluma Gazze Şeridi'nde yaşanan soykırımı durdurmak ve sivilleri korumak için daha cesur çalışma yöntemleri benimseme çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Uyarı

Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’de Filistin halkının medeniyetini yok etme ısrarı, toplu katliamlar işlenmesi ve apartmanları, evleri ile kurumları hedef almasının yol açacağı felaket boyutundaki tehlikeye yeniden dikkat çekildi.

Açıklamada, İsrail'in hedefinin patlamalar ve bombardımanlar eşliğinde, tüm Gazze Şeridi'nde güvenli bir yer bırakmayarak 1 milyon Filistinliyi zorunlu göçe mecbur bırakmak olduğu kaydedildi. Filistin, uluslararası topluma, Filistin halkına yönelik saldırıları durdurma ve ateşkesi sağlama konusunda klasik tutum ve yaklaşımlarının dışına çıkıp, sivilleri korumak ve yardımları herhangi bir şart veya engel olmadan ulaştırmak için daha cesur yöntemler benimsemeleri çağrısı yaptı.

BM Genel Kurulu Kararının Önemi

Açıklamada ayrıca, BM Genel Kurulu'nun cuma günü aldığı kararın “savaşın durdurulması, savaş ve katliam çağrılarını etkisiz hale getirmek için diplomatik çabaların artırılması, rehinlerin (İsrailliler) ve esirlerin (Filistinliler) serbest bırakılması, sivillerin korunması ve New York Bildirgesi’nin tüm detaylarıyla uygulanmasına başlanması için gerçek ve değerli bir fırsat sunduğu” vurgulandı.

BM Genel Kurulu'nda 12 Eylül'de Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'nin onaylanması için oylama yapılmıştı. Oylamada, ABD ve İsrail'in de aralarında olduğu 10 ülke "hayır" oyu kullanırken, 142 ülke bildirgeyi onaylayan karara "evet" oyu verdi; 12 ülke çekimser kaldı.

New York Bildirgesi ve Hedefler

Fransa ve Suudi Arabistan tarafından sunulan Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi, Hamas'ın dahil olmadığı bir Filistin Devleti'nin tanınmasını ve İsrail-Filistin çatışmasının barışçıl bir şekilde sona ermesini hedefliyor.

Filistin yetkilileri, alınan BM kararının uygulanmasının ve uluslararası toplumun daha etkin adımlar atmasının, Gazze'de artan insani krizin ve sivillere yönelik saldırıların sonlandırılmasında belirleyici olacağını belirtti.

