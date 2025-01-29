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Filistin'den İsrail’in UNRWA Faaliyetlerini Durdurma Kararına Sert Tepki

Filistin, İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerini durdurma kararını kışkırtıcı buluyor ve bu adımı kınıyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 16:06
Filistin'den İsrail’in UNRWA Faaliyetlerini Durdurma Kararına Sert Tepki

Filistin'den Kılıç Gibi Tepki

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)'nın işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasanın İsrail’de yarın yürürlüğe gireceğini belirterek, bu durumu kışkırtıcı bir adım olarak nitelendirdi.

Provokatif Adım ve Uluslararası Meşruiyet

Ebu Rudeyne, bu karara ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail işgal yönetiminin UNRWA’nın faaliyetlerini durdurma kararını reddediyoruz ve kınıyoruz. Bu karar, halkımıza yönelik bir provokasyondur ve Ajansın kurulduğu BM kararlarına aykırıdır." ifadelerini kullandı.

Mültecilerin Geleceği Tehlikede

Sözcü Ebu Rudeyne, konu hakkında şu görüşlerin paylaştı: "Bu karar, uluslararası meşruiyete meydan okuma anlamına geliyor ve Ajansın kamplardaki yaklaşık 6 milyon Filistinli mülteciye sağladığı hizmetlere zarar vererek bölgede gerilimi artıracaktır."

İsrail’in Hedefi Mülteciler

Ebu Rudeyne, "İsrail'in UNRWA’yı hedef alma girişimleri, mülteciler meselesini tasfiye etmeyi ve dönüş hakkını ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Ancak mülteci meselesi, halkımız ve liderliğimiz için kırmızı çizgidir ve gelecekteki herhangi bir siyasi çözümün temel taşlarından biridir." şeklinde konuştu.

Önemli Bir Yardım Kuruluşu Tehdit Altında

UNRWA’nın Doğu Kudüs’teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bulunan ana merkezi, İsrail Toprak Otoritesi tarafından Ekim 2024’ün başında 1440 konutluk bir yerleşim birimi inşa etmek amacıyla kamulaştırılmıştı. Tüm dünyanın şimdi gözleri, bu yasanın yürürlüğe girmesiyle insani yardıma muhtaç olan sivillerin geleceğine çevrildi.

Cidde İnsanlık Krizi

İsrail'in Gazze'ye Ekim 2023'te başlamasıyla birlikte yaklaşık 47 bin Filistinli hayatını kaybetti, 110 binden fazla kişi yaralandı. İsrail'in Gazze'ye yönelik yardım operasyonlarını engellemesiyle on binlerce sivil, insani yardıma muhtaç hale geldi.

UNRWA'nın Önemi

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen ve bölgede aktif çalışmalara devam eden UNRWA, 5,9 milyon Filistinli mülteciye hayati destek sunarken, yarın yürürlüğe girmesi beklenen bu yasa, kritik yardım çabalarını engelleme potansiyeli taşıyor.

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