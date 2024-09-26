Filistin Devlet Başkanı'ndan Sert Açıklama: İsrail'in Suçlamaları

Filistin Devlet Başkanı'nın Sert Eleştirisi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail hükümetini Lübnan halkına karşı soykırım suçu işlemekle suçladı. Abbas, düzenlediği basın toplantısında, "İsrail’in eylemleri, uluslararası hukuku ihlal ediyor ve insanlık onuruna saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Lübnan ile Dayanışma Vurgusu

Abbas, uluslararası toplumun bu duruma sessiz kalmaması gerektiğini belirterek, Lübnan halkıyla dayanışma içinde olmanın önemine dikkat çekti. Yasal ve Diplomatik Adımlar Atılmalı

Abbas, gerekli yasal ve diplomatik adımların atılması için tüm ülkeleri harekete geçmeye çağırdı ve "Bu durumu değiştirmek için bir araya gelmeliyiz." dedi.