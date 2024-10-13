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Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Saldırılarına Sert Tepki

Filistin Dışişleri, İsrail'in toprak gasbını sistematik devlet terörü olarak nitelendirdi ve durumu kınadı.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 14:44
Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Saldırılarına Sert Tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'da gerçekleşen İsrail saldırılarını sistematik bir devlet terörü olarak değerlendirdi. Bakanlık, bu operasyonların özellikle zeytin hasat mevsiminde arttığını belirtti.

İşgal ve Etnik Temizlik İddiaları

Açıklamada, silahlı grupların Filistinlilere yönelik saldırıları ve zeytin ağaçlarından yapılan hırsızlıkların soykırım ve tehcir çerçevesinde gerçekleştiğine dikkat çekildi. Bu durumun etnik temizliğin derinleşmesine neden olduğu vurgulandı.

C Bölgesi Üzerindeki Kontrol

İşgal altındaki C bölgesi'nde yapılan saldırıların sıklaştığı ifade edilen açıklamada, Filistin varlığına yönelik tehditler gündeme getirildi. 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması doğrultusunda Batı Şeria, çeşitli bölgeler halinde düzenlenmiştir; A bölgesi Filistin'e, B bölgesi kısmen; C bölgesi ise tamamen İsrail yönetimine bırakılmıştır.

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