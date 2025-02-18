Filistin Hükümeti: Gazze'nin Yeniden İmarı İçin 53 Milyar Dolar Gerekli

Filistin hükümeti, İsrail ordusunun 15 aydan fazla süren saldırıları sonucunda büyük hasar gören Gazze Şeridi'nin yeniden imarı için yaklaşık 53 milyar dolar kaynak gerektiğini duyurdu. Bu açıklama, Ramallah'taki olağan haftalık oturumun ardından yapıldı.

Açıklamada, Gazze'nin yeniden imar planının güncellenmiş hali ile iki aşamadan oluştuğu belirtilerek, ateşkesten bu yana başlayan acil müdahaleler ile ilk aşamanın maliyetinin yaklaşık 20 milyar dolar olacağı ifade edildi. Bu aşama, yardımların ve geçici barınma alanlarının oluşturulmasını, zorla yerinden edilen Filistinlilere temel hizmetlerin sağlanmasını hedefliyor.

Yeniden imar sürecinin ikinci aşaması ise birkaç yıl sürebilecek şekilde planlandı ve başlangıç maliyetinin 33 milyar dolar olması öngörülüyor. Filistin hükümeti, Gazze'deki yardımların artırılması gerektiğinin, daha fazla barınma merkezi kurulması ve zorla yerinden edilme planlarının reddedilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Filistin Kalkınma ve Yardım Bakanlıkları, Gazze'de 19 bin çadır tedarik edilmesi için ortakları ile işbirliği yapmanın yanı sıra, bölgedeki 40 bin ton molozun kaldırılması ve 1.5 milyondan fazla vatandaşa gıda paketlerinin dağıtılması için çalışmalarına devam ediyor.

Mısır ve diğer dost Arap ülkelerinin, Gazze'deki Filistinlilerin herhangi bir gerekçe ile yerinden edilmeden bölgenin yeniden inşa edilmesi konusundaki destekleyici çabalarına da dikkat çekildi.

Filistin Başbakanı ve Avrupa Parlamentosu Görüşmesi

Öte yandan, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Başkanı Iratxe Garcia Perez ile bir araya geldi. Görüşmede, hükümetin Gazze'deki önceliklerinin geçici barınma ve temel hizmetlerin sağlanması olduğunu aktardı.

Mustafa, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarına ve 40 binden fazla Filistinlinin zorla yerinden edilmesine değinerek, İsraillilerin saldırılarının arttığını belirtti. Ayrıca, Filistin bölgesindeki ulaşım ve hareketi aksatmak amacıyla kurulan 900'den fazla kontrol noktasının varlığına ve ekonomik baskılara dikkati çekti.

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları

7 Ekim 2023 tarihinde Hamas'ın İsrail'e yönelik düzenlediği saldırıların ardından, bu tarihten bu yana Gazze'ye yapılan saldırılarda yaklaşık 48 bin 271 Filistinli yaşamını yitirdi, 111 bin 693 kişi yaralandı. Ayrıca, sayısız sivil altyapı tahrip oldu ve halkın sığınabileceği hastaneler dahi hedef alındı.

İnsani yardım girişlerinin uzun süre engellenmesi nedeniyle Gazze halkı ciddi bir insani yardım sıkıntısı yaşıyor. Filistin hükümeti, 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından yeniden imar çalışmalarına hız verme kararlılığını vurguluyor.