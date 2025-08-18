Filistin'in Oscar adayı 'From Ground Zero' Erzurum'da gösterilecek

Gösterim ve söyleşi bilgileri

Gazze'de devam eden soykırım ortamında çekilen ve 22 genç sinemacının kısa filmlerinden oluşan From Ground Zero (Sıfır Noktasından) filmi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında izleyiciyle buluşacak.

Film gösterimi 23 Ağustos saat 13.00'te şehir merkezindeki İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde yapılacak. Gösterimin ardından yönetmen Seyid Çolak ile bir söyleşi gerçekleştirilecek. Etkinliğin moderatörlüğünü yönetmen-yazar Abdulhamit Güler üstlenecek ve filmin yapımcısı Rashed Masharawi ile yapılan video röportaj da izlenecek.

Film ve yapım bilgileri

İstanbul Sinema Evi (İSE) organizasyonuyla gösterilen film, Filistinli yönetmen-yapımcı Rashed Masharawi yapımcılığında hayata geçirildi. Film prömiyerini 5. Amman Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştirdi ve Kuzey Amerika prömiyerini 49. Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yaptı.

From Ground Zero, 97. Akademi Ödüllerinin En İyi Uluslararası Film Akademi Ödülü kategorisinde yarışmak üzere Filistin'in aday adayı olarak seçildi ve kısa listeye kaldı.

Filme, ABD'li yönetmen Michael Moore da ortak yapımcılar arasında yer alıyor. Yapıma katkıda bulunan yönetmenler arasında Aws Al-Banna, Ahmed Al-Danf, Basil Al-Maqousi, Mustafa Al-Nabih, Muhammed Alshareef, Ala Ayob, Bashar Al Balbisi, Alaa Damo, Awad Hana, Ahmad Hassunah, Mustafa Kallab, Satoum Kareem, Mahdi Karera, Rabab Khamees, Khamees Masharawi, Wissam Moussa, Tamer Najm, Abu Hasna Nidaa, Damo Nidal, Mahmoud Reema, Etimad Weshah ve İslam Al Zrieai yer alıyor.