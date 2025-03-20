Filistin: İsrail'in Batı Şeria'daki Ev Yıkımları ve Zorla Göç Planları

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Batı Şeria'da Filistinlilere ait evleri yıkmaya devam etmesinin "mülteci kamplarının geniş çapta yok edilmesi, coğrafi yapısının değiştirilmesi ve Filistinlilerin kalıcı olarak zorla göç ettirilmesi" anlamına geldiğini duyurdu.

Bakanlık, Batı Şeria’nın kuzeyindeki mülteci kamplarındaki ev yıkımlarına dair ciddi eleştirilerde bulundu. Açıklamada, özellikle Cenin Mülteci Kampı’nda 60’tan fazla evin yıkılma tehdidiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi. Bu durumu şiddetle kınayan bakanlık, evlerin yıkılmasının Filistinlilerin yaşam alanlarını tehdit ettiğini vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'daki "kışkırtıcı baskını" ve ırkçı açıklamalarını da kınayan Dışişleri Bakanlığı, bu açıklamaları son derece tehlikeli gördüğünü belirtti. Açıklamalar, işgali pekiştirmek üzere sömürgeci planlar içinde değerlendirildi.

Cenin Belediyesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Beşir Metahin, İsrail'in 24 saat içinde Cenin Mülteci Kampı'ndaki 66 evi havaya uçurmayı planladığını ifade etti. Cenin Belediye Başkanı Muhammed Cerrar ise, kentin altyapısının tamamen yok olduğunu ve kampın artık bir "felaket bölgesi" haline geldiğini belirtti.

Bölgede yaşanan insan hakları ihlalleri ve saldırılar, 19 Ocak'ta Gazze'de varılan ateşkesin ardından 21 Ocak'ta Cenin kenti ve mülteci kampına düzenlenen "Demir Duvar" saldırısı ile arttı. Ardından saldırılar Tulkerim ve Tubas'ı da kapsayacak şekilde yayıldı. İsrail ordusunun, Cenin ve Tulkerim'deki kamp ve binalarda 100'e yakın yapıyı tamamen yerle bir ettiği bildirildi.

7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile İsraillilerin gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda 168'i çocuk olmak üzere toplam 937 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı.