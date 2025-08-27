Filistin Yönetimi: İsrail'in Batı Şeria'daki Tehlikeli Tırmanışını Kınıyor ve Reddediyoruz

Resmi açıklama: Sözcü Nebil Ebu Rudeyne'den sert tepki

Filistin yönetimi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da son dönemde artan saldırı ve ihlallerini kınıdığını ve reddettiğini açıkladı.

Nebil Ebu Rudeyne, Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yayımlanan açıklamasında, "Şehirlerde, köylerde ve kamplarda İsrail'in tehlikeli tırmanışını kınıyor ve reddediyoruz. Son olarak işgal güçleri, bugün şafak vakti Nablus'a baskın düzenlemiş, Eski Şehri kuşatmış, halkı hedef almış ve onları evlerini terk etmeye zorlamıştır." ifadelerini kullandı.

Ebu Rudeyne, İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin son dönemde artan saldırılarından Binyamin Netanyahu hükümetini sorumlu tutarak, İsrail’in bu politikalara devam etmesi durumunda "her şeyi yok edeceğini ve bölgeyi daha fazla gerilim ve istikrarsızlığa sürükleyeceğini" vurguladı.

ABD'ye de çağrıda bulunan Ebu Rudeyne, Washington'dan İsrail hükümetine baskı yaparak uluslararası hukuka aykırı politikaların durdurulmasını ve saldırıların sonlandırılmasını talep etti.

Ebu Rudeyne ayrıca, "Uluslararası toplum, İsrail’in meşruiyeti hiçe sayan bu tutumuna karşı derhal harekete geçmeli, sadece kınama ve eleştiriyle yetinmemeli, işgal devletini bölge ve dünya için yıkıcı politikalarını gözden geçirmeye zorlayacak yaptırımlar uygulamalıdır." diye konuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu dönemde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te en az 1016 Filistinli öldürüldü, 7 bin kişi yaralandı, 18 bin 500'ü aşkın kişi de gözaltına alındı.