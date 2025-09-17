Filistin Yönetiminden Finlandiya'ya 'Filistin Devleti'ni Tanıma' Çağrısı

Filistin yönetimi, Finlandiya'dan Filistin Devleti'ni tanımasını istedi; görüşmede iki devletli çözüm, Gazze'de insani durum ve BM oylaması ele alındı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 17:38
Filistin Yönetiminden Finlandiya'ya 'Filistin Devleti'ni Tanıma' Çağrısı

Filistin Yönetiminden Finlandiya'ya 'Filistin Devleti'ni Tanıma' Çağrısı

Filistin Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Öne Çıkan Konular

Ağabekyan, Valtonen'e, İsrail'in uygulamalarına ilişkin olarak "soykırım, katliam ve aç bırakma politikası" nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşanan insani felaket hakkında bilgi verdi. Ayrıca görüşmede toprak gaspları, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi ve Batı Şeria'da devam eden İsrail ihlalleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin gerçekleştirdiği şiddet eylemleri ele alındı.

Ağabekyan, işgal siyasetinin açık olduğunu vurgulayarak uluslararası toplumun bu ihlalleri önlemek için hukuki ve ahlaki sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Finlandiya'nın "Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi"ne katılımını takdir eden Ağabekyan, Suudi Arabistan ve Fransa'nın öncülük ettiği Filistin Devleti'ni tanıma ivmesine Finlandiya'nın da katılması çağrısında bulundu.

Elina Valtonen ise ülkesinin iki devletli çözüm seçeneğine desteğini teyit etti. Valtonen, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve Filistin halkı için adil bir geleceğin teminat altına alınması gerektiğini vurguladı. Görüşmede ayrıca Gazze'ye insani yardımların artırılması yolları da ele alındı.

BM Oylaması ve New York Bildirgesi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 12 Eylül'de sunulan "Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi" tasarısına ilişkin oylamada, 10 ülke "hayır" oyu verirken (bunlar arasında ABD ve İsrail bulunuyor), 142 ülke "evet" oyu verdi ve 12 ülke çekimser kaldı.

Fransa ve Suudi Arabistan tarafından sunulan bildiri, Hamas'ın dahil olmadığı bir Filistin Devleti'nin tanınmasını ve İsrail-Filistin çatışmasının barışçıl bir şekilde sona ermesini hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 Destekleme Rakamları Açıklandı: Pamuk 1395 lira, Buğday 806 lira
2
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'Gazze: İnsanlığın Turnusol Testi' Paneli
3
Yurdakul: Terörsüz Türkiye Devlet Politikası Haline Geldi
4
Tokat Artova'da makilik yangını söndürüldü: 50 dönüm zarar
5
THY Port Sudan uçuşlarını başlattı — İstanbul-Port Sudan seferleri
6
TEKNOFEST Zaman Tüneli: Teknolojinin Dünü ve Bugünü
7
Kırklareli'de IPARD III Tanıtımı: TKDK Başkanı Antalyalı'dan 74 Milyar Dolar Vurgusu

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa