Filistin Yönetiminden Finlandiya'ya 'Filistin Devleti'ni Tanıma' Çağrısı

Filistin Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Öne Çıkan Konular

Ağabekyan, Valtonen'e, İsrail'in uygulamalarına ilişkin olarak "soykırım, katliam ve aç bırakma politikası" nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşanan insani felaket hakkında bilgi verdi. Ayrıca görüşmede toprak gaspları, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi ve Batı Şeria'da devam eden İsrail ihlalleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin gerçekleştirdiği şiddet eylemleri ele alındı.

Ağabekyan, işgal siyasetinin açık olduğunu vurgulayarak uluslararası toplumun bu ihlalleri önlemek için hukuki ve ahlaki sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Finlandiya'nın "Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi"ne katılımını takdir eden Ağabekyan, Suudi Arabistan ve Fransa'nın öncülük ettiği Filistin Devleti'ni tanıma ivmesine Finlandiya'nın da katılması çağrısında bulundu.

Elina Valtonen ise ülkesinin iki devletli çözüm seçeneğine desteğini teyit etti. Valtonen, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve Filistin halkı için adil bir geleceğin teminat altına alınması gerektiğini vurguladı. Görüşmede ayrıca Gazze'ye insani yardımların artırılması yolları da ele alındı.

BM Oylaması ve New York Bildirgesi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 12 Eylül'de sunulan "Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi" tasarısına ilişkin oylamada, 10 ülke "hayır" oyu verirken (bunlar arasında ABD ve İsrail bulunuyor), 142 ülke "evet" oyu verdi ve 12 ülke çekimser kaldı.

Fransa ve Suudi Arabistan tarafından sunulan bildiri, Hamas'ın dahil olmadığı bir Filistin Devleti'nin tanınmasını ve İsrail-Filistin çatışmasının barışçıl bir şekilde sona ermesini hedefliyor.