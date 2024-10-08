DOLAR
34,28 -0,09%
EURO
37,68 -0,08%
ALTIN
2.910,8 -0,01%
BITCOIN
2.140.218,07 0,94%

Filistinli Çiftçiler Zeytin Hasadında Zorluklarla Karşılaşıyor

Filistinli çiftçiler, İsrail'in saldırıları ve kısıtlamaları nedeniyle zeytin hasadında büyük zorluklar yaşıyor. 600 bin dönüm zeytinlik alana ulaşılamıyor.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 13:17
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 13:17
Filistinli Çiftçiler Zeytin Hasadında Zorluklarla Karşılaşıyor

Filistinli Çiftçiler Zeytin Hasadında Zorluklarla Karşılaşıyor

Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki çiftçiler, İsrail güçlerinin uyguladığı kısıtlamalar ve toprak gaspları nedeniyle zeytin hasadını yapamıyor.

Saldırılar ve Kısıtlamalar

Filistin Tarım Bakanı Rızk Selimiye, 7 Ekim 2023'ten bu yana süregelen kısıtlamaların ve saldırıların, Filistinli çiftçilerin zeytin hasatını olumsuz yönde etkilediğini vurguladı. Yüzde 70'inin zeytin ağaçlarıyla dolu olduğu 5 bin dönümlük alana ulaşmanın neredeyse imkansız hale geldiğini belirtmektedir.

Madma Beldesi'nde Yaşananlar

Madma beldesinin Başkanı Abdullah Ziyade, "İsrailli bir grup yerleşimci, zeytin hasadı yapan belde sakinlerine saldırarak çiftçileri bahçelerinden uzaklaştırdı" ifadesini kullandı. Aynı zamanda, yerleşimcilerin evlere zarar verip tarım aletlerini çaldığını ifade etti.

Ülke Genelinde Durum

Filistinli çiftçiler, bu yıl zeytin hasadının bol olmasına rağmen, İsrail ordusunun koruması altındaki yerleşimciler tarafından saldırılara maruz kalıyor. Macid Halif, "İsrailli yerleşimciler, zeytin hasadı yapan Filistinlilere kuşatma uyguluyor" şeklinde konuştu.

Çiftçilerin Geleceği Tehlikede

Filistin Tarım Bakanı Selimiye, zeytin hasadının bu yıl zor geçeceğini öngörerek geçen seneki kayıplara vurgu yaptı. İsrail verilerine göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 720 binden fazla İsrailli yerleşimci yaşamaktadır ve 744 Filistinli, son olaylarda hayatını kaybetmiştir.

Bu şartlar altında, zeytin ağaçlarının, Filistin halkının tarihi ve kültürel mirasının ayrılmaz bir parçası olduğuna değinen çiftçiler, her türlü zorluğa rağmen topraklarından vazgeçmeyeceklerini belirtiyor.

İLGİLİ HABERLER

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçeli'den DEM Parti'ye Milli Birlik Mesajı
2
Türk Devletleri Teşkilatı Üyesi Ülkelerden Türktransplant Sistemi
3
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dubrovnik'teki Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne Katılacak
4
Bahçeli: İsrail'e Karşı Kuvvet Kullanılmalı
5
Ukrayna'nın Odessa Limanına Rus Füze Saldırısı
6
Yargıtay Üyeliğine Atanan Cengiz Doğan İçin Uğurlama Töreni
7
Türk Devletleri Teşkilatı Sağlık Bakanları Toplantısı'nda Önemli Mesajlar

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi