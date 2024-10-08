Filistinli Çiftçiler Zeytin Hasadında Zorluklarla Karşılaşıyor

Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki çiftçiler, İsrail güçlerinin uyguladığı kısıtlamalar ve toprak gaspları nedeniyle zeytin hasadını yapamıyor.

Saldırılar ve Kısıtlamalar

Filistin Tarım Bakanı Rızk Selimiye, 7 Ekim 2023'ten bu yana süregelen kısıtlamaların ve saldırıların, Filistinli çiftçilerin zeytin hasatını olumsuz yönde etkilediğini vurguladı. Yüzde 70'inin zeytin ağaçlarıyla dolu olduğu 5 bin dönümlük alana ulaşmanın neredeyse imkansız hale geldiğini belirtmektedir.

Madma Beldesi'nde Yaşananlar

Madma beldesinin Başkanı Abdullah Ziyade, "İsrailli bir grup yerleşimci, zeytin hasadı yapan belde sakinlerine saldırarak çiftçileri bahçelerinden uzaklaştırdı" ifadesini kullandı. Aynı zamanda, yerleşimcilerin evlere zarar verip tarım aletlerini çaldığını ifade etti.

Ülke Genelinde Durum

Filistinli çiftçiler, bu yıl zeytin hasadının bol olmasına rağmen, İsrail ordusunun koruması altındaki yerleşimciler tarafından saldırılara maruz kalıyor. Macid Halif, "İsrailli yerleşimciler, zeytin hasadı yapan Filistinlilere kuşatma uyguluyor" şeklinde konuştu.

Çiftçilerin Geleceği Tehlikede

Filistin Tarım Bakanı Selimiye, zeytin hasadının bu yıl zor geçeceğini öngörerek geçen seneki kayıplara vurgu yaptı. İsrail verilerine göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 720 binden fazla İsrailli yerleşimci yaşamaktadır ve 744 Filistinli, son olaylarda hayatını kaybetmiştir.

Bu şartlar altında, zeytin ağaçlarının, Filistin halkının tarihi ve kültürel mirasının ayrılmaz bir parçası olduğuna değinen çiftçiler, her türlü zorluğa rağmen topraklarından vazgeçmeyeceklerini belirtiyor.