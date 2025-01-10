Filistinli Gazeteciler, Çalışan Gazeteciler Günü'nde Ankara'da Anıldı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde, Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, Filistin'de İsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybeden basın mensuplarını andı.

Güvenpark'ta bir araya gelen platform üyeleri, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren gazetecilerin fotoğraflarının yer aldığı dövizler taşıdı. Bu vesileyle, hayatta kalan gazetecilerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekildi.

Tayyar Tercan'dan Çarpıcı Açıklamalar

Platform adına açıklama yapan gazeteci Tayyar Tercan, Filistin'de son 461 günde 202 gazetecinin öldüğünü, 399 gazetecinin yaralandığını ve 43 gazetecinin esir alındığını belirtti. Tercan, Batı'nın basın özgürlüğü konusundaki ikiyüzlülüğünü vurgulayarak, "Dünyada basın özgürlüğü naraları atarak birçok ülkeye ders vermeye çalışan Batı medyasının, İsrail'in saldırılarına karşı sessiz kaldığını" ifade etti.

Tercan, "Bizler gazeteci olmanın ötesinde insanız. Neredeyse 1,5 yıldır her türlü savaş hukuku, insani ve vicdani değerler ayaklar altına alınarak yapılan bu soykırımın durdurulması için harekete geçilmesini istiyoruz." dedi.

Zaher Albek'ten Dikkat Çeken Mesaj

Filistinli gazeteci Zaher Albek ise, İsrail'in gerçeklerin üzerini örtmek amacıyla gazetecileri hedef aldığını belirtti. Albek, Gazze'deki gazetecilerin kendisine "Sessiz kalmayın, yanımızda olun." dediğini aktararak, bu mesajı kamuoyuna ulaştırmak istediğini ifade etti.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Filistin'de İsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybeden basın mensuplarını andı. Güvenpark'ta bir araya gelen platform üyeleri, İsrail'in saldırılarında Filistin'de yaşamını yitiren gazetecilerin fotoğraflarının yer aldığı dövizler taşıdı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Filistin'de İsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybeden basın mensuplarını andı. Güvenpark'ta bir araya gelen platform üyeleri, İsrail'in saldırılarında Filistin'de yaşamını yitiren gazetecilerin fotoğraflarının yer aldığı dövizler taşıdı.