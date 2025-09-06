DOLAR
Filistinli Gazeteciler Sendikası: İsrail, Ağustos 2025'te Gazze'de 15 Gazeteciyi Öldürdü

Sendika raporuna göre İsrail, Ağustos 2025'te Gazze'de 15 gazeteciyi öldürdü; raporda 86 ihlal, 9 yaralı ve Şifa ile Nasır hastanelerindeki saldırılar öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 10:45
Filistinli Gazeteciler Sendikası: İsrail, Ağustos 2025'te Gazze'de 15 Gazeteciyi Öldürdü

Özgürlükler Komitesi raporu: Ağustos ayı boyunca gazeteciler sistematik şekilde hedef alındı

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Filistinli Gazeteciler Sendikası Özgürlükler Komitesi tarafından hazırlanan raporda, İsrail'in Ağustos 2025'te Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde gazetecilere yönelik ihlallerine dikkat çekildi.

Raporda, İsrail'in ağustosta gazetecileri hedef alan 86 ihlalde bulunduğu ve Gazze'de 3'ü kadın olmak üzere 15 gazetecinin hayatını kaybettiği, 9 gazetecinin ise yaralandığı bildirildi.

İsrail saldırılarının en dikkat çeken olayları arasında 10 Ağustos'ta Gazze kentindeki Şifa Hastanesi avlusunda 6 gazetecinin yaşamını yitirdiği saldırı ile 25 Ağustos'ta Han Yunus'taki Nasır Hastanesindeki saldırıda 5 gazetecinin can verdiği kayda geçti.

Saldırılarda gazetecilerin yakınlarından 3 kişi hayatını kaybetti, 4 gazetecinin ailelerinin evi yıkıldı ve 3 gazeteci gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da gazetecileri doğrudan hedef alan 6 saldırı gerçekleşti; Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler gazetecilere 3 kez saldırdı ve 33 gazetecinin haber yapması engellendi.

Rapor, İsrailli gazetecilerin Filistinli gazeteciler hakkında yürüttüğü karalama kampanyalarına işaret ederken, bunun ardından Gazze'de gazetecilerin İsrail ordusu tarafından hedef alındığına dikkat çekti.

Özgürlükler Komitesi Başkanı Muhammed Lahham, Filistin basınını hedef almanın, "gerçekleri ve Filistin davasını yok etmeyi amaçlayan sistematik bir politika haline geldiğini" söyledi. Lahham, uluslararası kurumlara ve insan hakları örgütlerine, gazetecilerin korunması ve onları hedef alan suçların faillerinin sorumlu tutulması için "acil harekete geçme" çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, 10 Ağustos'ta Gazze'deki Şifa Hastanesi avlusunda gazetecilerin kaldığı çadırı bombalamış; Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka dahil olmak üzere 6 gazeteci yaşamını yitirmişti.

