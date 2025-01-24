Filistinli Yetkiliden Cenin'deki Etnik Temizlik Suçlaması

Filistinli Yetkiliden Sert İfadeler

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'nda "etnik temizlik" yaptığını öne sürdü. Bergusi, Cenin kentindeki son 4 gündür devam eden saldırılarla ilgili olarak, işgal güçlerinin sivilleri zorla yaya olarak evlerini terk etmeye zorladığını ifade etti.

Tehlikeli Operasyonlar ve Ulusal Birlik Vurgusu

Bergusi, "İşgalciler, Cenin'de tehlikeli bir etnik temizlik operasyonu yürütüyor, baskı ve aşağılayıcı denetimlere tabi tutarak sivilleri zorla evlerinden çıkarıyor." ifadelerini kullandı. Ayrıca, yaşananların İsrail ordusunun Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin verdiği "Gazze ve Batı Şeria'daki hedefler benzerdir" açıklamalarını doğruladığını vurguladı.

Cenin'deki Durum

Cenin Vali Yardımcısı Mansur es-Saidi, İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'na yönelik büyük bir saldırı planı uygulama ihtimaline dikkat çekerek, "Gazze'deki soykırımın tekrar yaşanabileceği" uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) yetkilisi Roland Friedrich, Cenin Mülteci Kampı'ndan Aralık 2024'ten bu yana 2000 ailenin göç ettiğini duyurdu.

İsrail Ordusunun Saldırıları

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından, 21 Ocak'ta Cenin kentine "Demir Duvar" adı verilen bir saldırı başlattı. Bu saldırılar sonucunda 12 Filistinli hayatını kaybederken, yaklaşık 50 kişi yaralandı. İsrail ordusunun ayrıca bölgedeki su, elektrik ve iletişim altyapısına zarar vererek; evleri yıktığı bildirildi.