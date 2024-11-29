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Filistinliler Gazze'nin Geleceğini Tartıştı: Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi İstanbul'da

Gazze'deki insani krizi ele almak için İstanbul'da düzenlenen zirvede, Filistinliler yaşadıklarını anlattı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 13:47
Filistinliler Gazze'nin Geleceğini Tartıştı: Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi İstanbul'da

Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi İstanbul’da Başladı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Al Khair Vakfı tarafından düzenlenen "Gazze'nin Geleceği: Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi" İstanbul'da başladı. Zirvede, Filistinlilerin Gazze'deki insani krizi ve yaşadıkları dram gündeme geldi.

El-Ehli Baptist Hastanesi'nden acı dolu çağrı

Gazze'nin El-Ehli Baptist Hastanesi'nden video mesaj gönderen Ortopedi Cerrahı Fadi Naim, hastanenin mevcut durumunu aktardı. Naim, İsrail’in sağlık sistemini hedef alarak Gazze'de yaşamı yok etmeyi amaçladığını ifade etti. Naim, "El-Ehli Baptist Hastanesi, cerrahi hizmet verebilen tek hastane olarak kaldı. Normalde 30-50 cerrahi operasyona ihtiyaç duyan hasta kapasitesine sahibiz; ancak şu an 150'ye yakın yaralımız var," dedi.

Gazzeli çocukların trajedisi

İsrail saldırılarında ailesini kaybeden Şihabeddin Ebu Muammer ise yaşadığı kaybı anlatarak, "Benim hayatım da 60 bin şehidin hikayesi gibi. Sürekli katliamlar oluyor," dedi. Ebu Muammer, ailesinin tamamının hayatını kaybettiğini ve bu durumu gözyaşlarıyla dile getirerek vatanlarına olan bağlılıklarını yineledi.

Filistinli Bakan: "Halkımızın karşılaştığı zorlukların eşi benzeri yok"

Filistin Kalkınma Bakanı Semah Hamed, zirvede yaptığı konuşmada Gazze'de sistematik bir katliamın sürdüğünü belirtti. Hamed, "Gazze hala büyük bir zulüm altında, halkımızın karşılaştığı zorlukların eşi benzeri yok," diyerek uluslararası yardıma duyulan ihtiyacı vurguladı. Günlük 600 tır gıda ve suyun girdiği Gazze'ye artık yalnızca 50 tır giriş yapabildiğini belirtti.

Uluslararası yardım çağrısı

Ürdün Haşimi Yardım Kuruluşu Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şibli ise, Gazze’de yaşanan dramın dünya genelinde örneği olmayan bir durum olduğunu ifade etti. Şibli, "Dünyada olmayan, tarihte görülmeyen şeyler Gazze'de gerçekleşti. Bütün uluslararası kanunlar ihlal edildi," dedi.

Gazze’de insani kriz derinleşirken, Filistinliler uluslararası toplumdan acil yardım talep ediyor. Zirveye katılan bütün konuşmacılar, Gazze’nin yeniden inşası için birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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