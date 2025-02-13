Filistinliler, Trump'ın Gazze Planına 'Ne Pahasına Olursa Olsun' Karşı Çıkıyor

Filistinliler Trump'ın Planlarını Şiddetle Kınıyor

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazzelileri yerinden etme planlarını şiddetle reddetti. Onlar, bu zor koşullarda bile topraklarında kalacaklarını ve vatanlarını asla terk etmeyeceklerini belirtiyorlar.

Hayfa el-Mısri, "Burada şartlar zor; ancak ben Gazze dışında sarayda yaşamaktansa vatanımda şehit olmayı tercih ederim. Burası onur ve cihat diyarıdır," ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

Gazzeli Sami et-Tilavi, Filistinlilerin kök saldığı topraklardan koparılmasının asla kabul edilemeyeceğini vurguladı ve ekledi: "Kanımızın son damlasına kadar topraklarımızda kalacağız."

Filistinlilerin Direnişi

Refah Hizmetleri Spor Kulübü Başkanı Fethi Ebu Ala, "Trump'ın planı öncekiler gibi başarısız olmaya mahkumdur," dedi. Filistin halkının geçmişte benzer planlara karşı durduğunu hatırlatarak, bu yeni girişimin de tarihin bir tekrarı olduğunu ifade etti.

İman el-Kefarine, "Gazze'nin kuzeyinden güneyine defalarca yerinden edildim. Ama ben kararlıyım, vatanımdan asla ayrılmayacağım," diye konuştu.

Trump'ın Açıklamaları ve Ekonomik Vaatler

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Gazze'nin devralınacağını ve Filistinlilerin komşu ülkelere yerleştirileceğini iddia etti. Gazze'nin tamamen bir yıkım alanı haline geldiğini söyleyerek, Filistinlilerin başka seçeneklerinin olmadığını öne sürdü.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze Şeridi'nde uyguladığı saldırılarda, 61 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Bu süreçte, bölgedeki insani yardımların engellenmesi ve altyapının hedef alınmasıyla birlikte, Gazze'nin nüfusu üzerinde büyük bir etki oluştu.

Sonuç olarak, Gazze halkı zor koşullara rağmen kendi topraklarında kalma konusunda kararlı olmaya devam ediyor ve her türlü göçe zorlanma planlarını reddediyor.