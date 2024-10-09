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Fillerin Domine Elde Edilen Yöntemle Sağ veya Sol Tarafa Yatkınlıkları Belirlendi

Araştırmacılar, fillerin hortumlarındaki kırışıklıklarla sağ veya sol yatkınlıklarını tespit etti.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 12:32
Fillerin Domine Elde Edilen Yöntemle Sağ veya Sol Tarafa Yatkınlıkları Belirlendi

Fillerin Yatkınlık Yetenekleri Çözümlendi

Bilim insanları, fillerin hortumlarında bulunan kırışıklıkları ve bıyıkları inceleyerek, bu hayvanların da insanlar gibi sağa ya da sola yatkın olabileceğini keşfetti.

Yapılan Araştırmalar

Royal Society Open Science dergisinde yayımlanan çalışmada, Almanya’nın Humboldt Üniversitesi'nden araştırmacılar, fillerin hortumlarının hangi tarafını tercih ettiklerini belirlemek amacıyla hem canlı hem de ölü fillerin fotoğraflarını inceledi.

Kırışıklıkların Önemi

Çalışmada, bir filin hortumunun her iki tarafındaki kırışıklıkların sayısının eşit olmayacağı ve bu sayelerin fillerin sağa mı yoksa sola mı daha yatkın olduğunu anlamada yardımcı olabileceği belirtildi. Araştırmacılar, solak fillerin gövdesi ve hortumunun sol tarafında daha fazla kırışıklık ve uzun bıyıklara sahip olduklarını gözlemledi. Sağ taraftaki bıyıkların ise yerle daha sık temas etmesinden dolayı aşındığı tespit edildi.

Farklılıklar ve Bulgular

Ayrıca, yetişkin fillerin hortumlarının ucuna doğru kırışıklar arasındaki mesafenin azaldığı ve Asya'daki fillerin hortumlarının, Afrika'dakilere kıyasla daha fazla kırışıklığa sahip olduğu ortaya çıkarıldı.

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