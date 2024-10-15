Finansal Okuryazarlık Alt Komisyonu Toplandı

Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması Alt Komisyonu Toplantısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu bünyesindeki Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması ve Düzeyinin Artırılması Alt Komisyonu, başkanlık görevini üstlenen Sunay Karamık önderliğinde gerçekleştirildi.

Ozan Çağrı Gazitürk'ten Önemli Açıklamalar

Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Finansal Stratejiler ve Analiz Dairesi Başkanı Ozan Çağrı Gazitürk, finansal okuryazarlığın dünyada ve Türkiye'de oldukça düşük oranlarda olduğunu vurguladı. Gazitürk, bireylerin finansal kavramlar ve ürünler hakkında bilgi sahibi olmalarının önemine değindi.

Düşük Okuryazarlık Oranları ve Algı Sorunu

Gazitürk, finansal okuryazarlığın gelişmiş ülkelerde daha yüksek olduğunu ancak dünya genelinde ve Türkiye’de bu oranların hala tatmin edici seviyede olmadığını belirtti. "Bireyler kendi finansal okuryazarlıkları hakkında olumlu düşündükleri için bu durum sorun teşkil ediyor," dedi.

Finansal Erişim ve Okuryazarlığın İlişkisi

Finansal okuryazarlık ve erişim konularında önemli bilgiler sunan Gazitürk, finansal unsurlara erişimin bireylerin okuryazarlığını olumlu etkilediğine de dikkat çekti.

Diğer Uzmanlar da Bilgilendirdi

Toplantıya katılan Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Öztürk ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu uzmanı Enes Tapsız da komisyonun finansal okuryazarlık konusunda daha fazla bilgi sahibi olmaları için önemli bilgiler paylaştılar.