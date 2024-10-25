DOLAR
34,28 -0,13%
EURO
37,17 -0,08%
ALTIN
3.000,7 0,32%
BITCOIN
2.329.816,87 0,39%

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı'nda Terörle Mücadele

Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye yönelik operasyonlarda 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 13:57
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı'nda Terörle Mücadele

Terörle Mücadelede Son Gelişmeler

Türkiye'nin Suriye'nin kuzey bölgelerinde sürdürdüğü operasyonlar sonucunda, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesindeki kararlılığının altı çizildi. Açıklamada, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Operasyonların, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TİHEK, Engelli Bireye Ayrımcılık Yüzünden Firmanın Ceza Almalarına Sebep Oldu
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma Namazını Hezarfen Ahmet Çelebi Camisi'nde Kıldı
3
İsrail Ordusu Abdurrahman Battah'ı Alıkoyduktan Sonra Serbest Bıraktı
4
Ukrayna'da Donetsk Bölgesindeki Zor Durum ve Kuzey Koreli Askerlerin Gelişi
5
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı'nda Terörle Mücadele
6
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Gözaltı
7
Eski Bakan Sabahattin Çakmakoğlu'na Veda Töreni

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu