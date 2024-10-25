Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı'nda Terörle Mücadele

Terörle Mücadelede Son Gelişmeler

Türkiye'nin Suriye'nin kuzey bölgelerinde sürdürdüğü operasyonlar sonucunda, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesindeki kararlılığının altı çizildi. Açıklamada, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Operasyonların, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği ifade edildi.