Fırtınanın Etkileri Sürüyor: Boğaz Gemi Trafiğine Kapatıldı!

Olumsuz hava koşullarına dair uyarıların ardı arkası kesilmiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada: "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, saat 15.15 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" denildi.

Fırtınanın Etkileri Sürüyor: Boğaz Gemi Trafiğine Kapatıldı!
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Yurt genelinde pek çok noktada etkili olması beklenen fırtına deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi. Gün boyu bölgede etkili olması beklenen fırtına sebebi ile 15.15'ten itibaren gemi trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan telsiz anonsu ile boğazda kuzeyden güneye kadar trafiğin durdurulduğu gemi kaptanlarına bildirildi. 

çanakkale-boğazı

Feribot Seferleri İptal Edildi!

Gemi trafiğinin kapatılmasının yanı sıra Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu hatları arasındaki feribot seferleri de geçici süreliğine durduruldu. 

Özellikle Kuzey Ege Denizi taraflarında etkili olacağı öngörülen fırtına sebebi ile Gökçeada ile Bozcaada seferlerinin de tedbir amaçlı iptal edildiği duyuruldu. 

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Yapılan duyurulara göre Geyikli-Bozcaada hatlı seferlerin Bozcaada tarafı için 07.00, 10.00, 14.00, 18.00 saatlerindeki seferlerin, Geyikli tarafından hareket edecek olan 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri durduruldu. Ayrıca Kabatepe de 09.00, 15.00 ve 20.00 seferleri de iptal edildi.

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