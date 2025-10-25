Foça'da Sel Faciası: 70 Yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun Cansız Bedeni Bulundu

Foça'da 23 Ekim sağanağında sel sularına kapılan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta bulundu.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 10:49




İzmir'in Foça ilçesinde yaşanan sağanak sonrası sel sularına kapılan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Arama kurtarma ekipleri, önceki gün Bucak Deresi civarında aracıyla sele kapılan kişiye ulaşmak için yoğun çalışma yürüttü. Kaptanoğlu'nun cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Yenibağarası Mahallesi eski Gediz yatağı'nda, çalışmaların üçüncü gününde su içerisinde bulundu.

Cenaze, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) timleri tarafından sudan çıkarıldı.

Olay

Foça'da 23 Ekim'de meydana gelen sağanakta, metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düştü. İlçede dereler taşdı, birçok evi ve iş yerini su bastı. Birçok araç mahsur kaldı; otomobiller dere kenarındaki bariyerlere takıldı.

Mantar toplamak için Bucak mevkisine geldiği öğrenilen emekli bankacı Bülent Kaptanoğlu, aracıyla sel sularına kapılmıştı. Kaptanoğlu'nu aramak için çok sayıda ekip çalışma başlatmıştı.







