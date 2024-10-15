Foça'daki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Foça'da Orman Yangını Çıktı

İzmir'in Foça ilçesinde, ormanlık bir alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İlgili ekipler yangına anında müdahale etmek için harekete geçti.

Yangının Başladığı Nokta

Yanan alan, Fosifos İliç Mahallesi'ndeki bir depo tesisi yakınlarında başladı. Yangın kısa sürede çevredeki ormanlık alana yayıldı.

Müdahale Çalışmaları

Olayın bildirilmesinin ardından, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 4 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi yangına müdahale için bölgeye sevk edildi.

İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda etkili olan yangına müdahale ediliyor.