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Foça'daki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

İzmir'in Foça ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 14:30
Foça'daki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Foça'da Orman Yangını Çıktı

İzmir'in Foça ilçesinde, ormanlık bir alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İlgili ekipler yangına anında müdahale etmek için harekete geçti.

Yangının Başladığı Nokta

Yanan alan, Fosifos İliç Mahallesi'ndeki bir depo tesisi yakınlarında başladı. Yangın kısa sürede çevredeki ormanlık alana yayıldı.

Müdahale Çalışmaları

Olayın bildirilmesinin ardından, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 4 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi yangına müdahale için bölgeye sevk edildi.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda etkili olan yangına müdahale ediliyor.

İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda etkili olan yangına müdahale ediliyor.

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