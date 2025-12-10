DOLAR
42,6 -0,02%
EURO
49,64 -0,15%
ALTIN
5.759,28 0,08%
BITCOIN
3.950.156,7 0,33%

Folkart Mona İzmir Mavişehir'de Hızla Yükseliyor — 400 Milyon Dolarlık Proje

İzmir Mavişehir’deki 400 milyon dolarlık Folkart Mona projesinde zemin çalışmaları tamamlanıyor, temel betonları dökülmeye başlandı; teslim 2027 yazı hedefli.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:38
Folkart Mona İzmir Mavişehir'de Hızla Yükseliyor — 400 Milyon Dolarlık Proje

Folkart Mona İzmir Mavişehir'de hızla yükseliyor

İzmir Bostanlı Mavişehir'de konumlanan Folkart Mona projesinin inşaatı hızla ilerliyor. 400 milyon dolar yatırım değerine sahip proje, yatay mimarisi ve Mavişehir sahiline denize hakim konumuyla dikkat çekiyor.

Zemin ve temel çalışmaları

Projede bugüne dek gerçekleştirilen zemin iyileştirme çalışmalarında; 980 adet fore kazık, 4.700 adet temel altı jet grout çalışması ve 150.000 m3 hafriyat yapıldı. Bu süreçte 3.500 ton demir kullanıldı. Önceki gün yapılan törende, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ve şirket yöneticilerinin katılımıyla temel betonları dökülmeye başladı.

Mimari tasarım ve iç mekan

Adını Leonardo da Vinci'nin efsanevi eseri Mona Lisa'dan alan proje, İzmir'in yeni sembollerinden biri olmaya aday. Projenin iç mekan tasarımında Tanju Özelgin imzası; mutfak ve banyolarda ise dünyaca ünlü Studio F. A. Porsche yer alıyor. Tasarım, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nin öngördüğü bina önem katsayısının üzerinde bir anlayışla hazırlandı.

Zarif yaşam alanı ve sosyal donatılar

Folkart Mona, yeşil avlusu, alçak katlı yapıları ve zengin sosyal imkânlarıyla öne çıkıyor. Proje; özel açık ve kapalı yüzme havuzları, fitness salonları, kütüphane, toplantı odaları, çocuk oyun alanları ve bir çarşı bölümü sunuyor. Yeşilliklerle çevrili avlu, yürüyüş yolları ve bakımlı bahçelerle doğayla iç içe bir yaşam vaat ediyor.

Proje takvimi ve etkileri

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak projenin önemini şöyle özetledi: "Folkart Mona, İzmir’in en özel projelerinden biri olacak ve şehrin mimari çizgisine yeni bir boyut kazandırıp, bir devrim gerçekleştirecek". Proje 2027 yılı yaz başında tamamlanarak konutlar sahiplerine teslim edilecek.

İnşaat sürecinde toplam 2.000 kişiye istihdam sağlayacak olan Folkart Mona, 400 milyon dolar yatırım değeriyle İzmir'in yeni yaşam merkezlerinden biri olmayı hedefliyor. Tasarım yarışmasını kazanan proje, Viva Mimarlık kurucusu Durul Kuşdemir tarafından tasarlandı.

LEONARDO DA VİNCİ'NİN EFSANEVİ ESERİ MONA LİSA'DAN İLHAM ALINAN PROJE, İZMİR’İN YENİ...

LEONARDO DA VİNCİ'NİN EFSANEVİ ESERİ MONA LİSA'DAN İLHAM ALINAN PROJE, İZMİR’İN YENİ SEMBOLLERİNDEN BİRİ OLMAYA ADAY.

FOLKART YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESUT SANCAK

İLGİLİ HABERLER

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gürün'de 'Unutulan Eşyaların Dili' Sergisi İlgi Gördü
2
Mersin'de Sosyal Medya Dolandırıcılığına Jandarma Operasyonu: 5 Tutuklandı
3
Karabet Geçidi'nde Kar Temizleme Çalışmaları Aralıksız Sürüyor
4
İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 TL ceza, Marmara'ya lağım akışı sürüyor
5
Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
6
AK Parti Yıldırım’a 7 Binin Üzerinde Yeni Üye: Bursa’da Üye Artışı

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar