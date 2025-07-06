Fotomaraton Trabzon Yarışmasının Ödül Töreni Gerçekleşti

Fotomaraton Trabzon Yarışmasının Ödül Töreni

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında, bu yılki "Fotomaraton Trabzon" yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Tören, Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Coşkun Aral'dan Mesleki Deneyimler

Tören öncesinde, ünlü foto muhabiri ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, katılımcılarla önemli bir söyleşi gerçekleştirdi. Aral, meslek hayatı boyunca herhangi bir din, dil veya mezhep ayrımı yapmadığını vurgulayarak, özellikle 1970'li yıllarda yaşanan olayları hatırlattı. “İnşallah o günler bir daha gelmez” ifadeleriyle geçmişe dikkat çekti.

Toplumsal Duyarlılık ve Medya Etiği

Aral, toplumun hassas konulardaki duyarlılığına vurgu yaparak, gazetecilerin çok dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi. “Siyasilere ve biz gazetecilere provokatif ve manipülatif işlere girmeyelim. Çünkü bizim kendi dinimizde de var. İslam dini barış dinidir, barışı savunur.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca toplumsal duyarlılığı artırarak, “Biz gazeteciler toplumda bilgi taşıyanlar olduğumuz için çok ama çok dikkatli olmamız lazım.” şeklinde uyarılarda bulundu. Aral, bazen yapmış olduğu videoların, herhangi bir eleştiri almadan izlenmeden değerlendirildiğini belirterek, “Ne dediğimiz değil, nasıl anlaşıldığımız önemli.” dedi.

Ödül Töreni Sonrası

Söyleşinin ardından, Fotomaraton Trabzon fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğrafçılara ödülleri takdim edildi. Katılımcılar, hem görsel hem de sözsel sunumların etkileyiciliğiyle dolu bir gün yaşamanın mutluluğunu paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında "Fotomaraton Trabzon" yarışmasının ödül töreni yapıldı. Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen ödül töreni öncesi, foto muhabiri ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral mesleki deneyimlerini paylaştığı söyleşi gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında "Fotomaraton Trabzon" yarışmasının ödül töreni yapıldı. Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen ödül töreni öncesi, foto muhabiri ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral mesleki deneyimlerini paylaştığı söyleşi gerçekleştirdi.